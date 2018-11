Laghouat : Réception du théâtre régional au début de 2019

Le projet de théâtre régional de Laghouat (800 places) sera réceptionné au début de 2019 "au plus tard", a-t-on appris, hier, auprès du directeur de la Culture de la wilaya. "Après avoir achevé l’ensemble des gros œuvres, le projet, qui est suivi par un bureau d’études local spécialisé, est actuellement en phase d’aménagement du sol de la salle de spectacles, en attendant les aménagements extérieurs", a précisé Mohamed Nemili. Le projet, pour lequel a été prévu un financement de 670 millions DA sur le dernier programme quinquennal de développement, est doté de l’ensemble des équipements nécessaires, a-t-il ajouté. Conçus selon les standards internationaux relatifs à ce type de structures, il comporte une salle de spectacles, des ateliers, des salles de répétitions et autres servitudes. La structure est appelée à contribuer à l’impulsion de la scène culturelle, à l’épanouissement de jeunes talents, et à l’ouverture de nouvelles perspectives pour les études universitaires dans le domaine du théâtre, selon le même responsable. La wilaya de Laghouat recense 150 pratiquants de l’activité théâtrale structurés au sein de cinq associations locales dans les communes de Laghouat, Aflou, Sidi-Bouzid et El-Kheneg.