Oran : Premières Journées nationales du théâtre pour enfants

Le théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO) accueillera en décembre prochain la 1ère édition des Journées nationales du théâtre pour enfants, a-t-on appris, lundi, du directeur de cette structure culturelle. L'événement, qui est programmé du 20 au 29 décembre, a pour objectif de "faire connaître au jeune public oranais des productions récentes issues de différents théâtres du pays", a précisé à l'APS Mourad Senouci. Cette première édition verra la participation de troupes professionnelles représentant sept établissements publics, à savoir les théâtres d'Alger (TNA), Béjaia, El-Eulma, Guelma, Mostaganem, Oran et Sidi Bel-Abbès, a indiqué M. Senouci. Ces Journées artistiques coïncidant avec les vacances scolaires d'hiver feront assurément la joie de nombreux enfants et de leurs familles en leur faisant découvrir les toutes dernières créations des structures citées. Le TRO participera à cette occasion avec deux productions, dont le spectacle de marionnettes "Pinocchio", adapté et mis en scène par Kada Bensmicha, qui sera joué à l'inauguration et à la clôture de l'événement.