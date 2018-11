François Arago : l’autre « captif » libéré par Alger

François Arago, un contemporain de la Régence, fut un de ces grands savants au service du progrès de l’homme. On évoque beaucoup le romancier espagnol Cervantès pour dire qu’il a été un célèbre captif à Alger, mais on oublie trop souvent qu'un grand savant français contemporain de la Régence, François Arago, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, navigant vers Marseille, fut lui aussi de passage dans notre pays, mais dans des circonstances tout à fait différentes : il fut, en effet, jeté par la tempête, à Béjaia, à la fin de l'année 1807, alors qu’il se rendait d’Alger à Marseille : le 5 décembre plus exactement.

Pour la petite histoire, c’est un certain abbé Capeille qui a fait le récit imagé de la vie du savant, fort des indications contenues dans son autobiographie intitulée «Histoire de ma jeunesse» (1854) : s'étant trouvé en Espagne pour des travaux scientifiques en 1807, alors que la guerre se déclarait entre ce pays et la France en raison de la situation insurrectionnelle due à la nomination de Joseph Bonaparte comme roi d’Espagne, François Arago raconte avec beaucoup de verve comment il y fut fait prisonnier. Mais, obtenant sa libération, le savant demanda la permission de se rendre à Alger, qui était à ses yeux le chemin le plus court, du moins le plus sûr, pour se rendre à…Paris ! Là, rapporte l'abbé Capeille, «le consul de France à Alger, qui le reçut avec beaucoup ‘’d’aménité’’ dans sa résidence —ancienne propriété du Dey près de la porte de Bab-Azoun—, l'embarque sur une frégate algérienne faisant voile vers Marseille». Mais un bateau corsaire espagnol rejoint la frégate et s'en empare avec son équipage, ses passagers et tout le reste du chargement : le bâtiment transportait aussi deux lions et des singes que le Dey offrait en hommage à Napoléon, ainsi qu’une riche cargaison. «Mr. Arago est fait prisonnier, accablé de mauvais traitements», raconte l’abbé Capeille.

Cependant, «le Dey d'Alger, à la nouvelle de l'insulte faite à son pavillon, exige et finit par obtenir qu'on rende la liberté à tout l'équipage, à ses passagers ainsi qu’à son chargement» (...). François Arago, de nouveau libre et rendu à Alger, à la suite de l'injonction du Dey, peut alors de nouveau s’embarquer, le 28 novembre 1807, pour Marseille. Jusque-là, écrit Arago, «nous apercevions déjà les bâtisses blanches qui couronnent les collines voisines de Marseille, lorsqu’un coup de mistral d’une violence extrême nous poussa du nord au sud. Et, au moment où nos inhabiles pilotes se prétendaient par les travers des Baléares, nous abordions, le 2 décembre, à Bougie». «Là on prétendit, écrit-t-il, que pendant les trois mois d'hivernage, toute communication avec Alger, par les petites barques nommées «sandales», serait impossible, et je me résignai à la pénible perspective d'un si long séjour dans un lieu alors presque désert».



À travers la Kabylie



Peu rassuré dans cette ville presque déserte donc, ne désirant pas affronter les aléas redoutables d’un voyage en hiver sur «une côte hostile», François Arago se décida pour un voyage vers Alger par voie terrestre, à travers la Kabylie. Ecoutons-le : «Un soir, je promenais mes tristes réflexions sur le pont du navire, lorsqu'un coup de fusil parti de la côte vint frapper le bordage à côté duquel je passais. Ceci me suggéra la pensée de me rendre à Alger par terre. J'allai le lendemain, accompagné de M. Berthemie et du capitaine Spiro Calligero, chez le caïd de la ville : «Je veux, lui dis-je, me rendre à Alger par terre.» Cet homme, tout effrayé, s'écria : «Je ne puis vous le permettre ; vous seriez certainement tué en route ; votre consul porterait plainte au dey, et je serais décapité.

- Qu'à cela ne tienne ! Je vais vous donner une décharge».

Elle fut immédiatement rédigée en ces termes : «Nous, soussignés, certifions que le caïd de Bougie a voulu nous détourner de nous rendre à Alger par terre ; qu'il nous a assuré que nous serions massacrés en route ; que, malgré ses représentations vingt fois renouvelées, nous avons persisté dans notre projet. Nous prions les autorités algériennes, particulièrement notre consul, de ne pas le rendre responsable de cet événement, s'il arrive. Nous le répétons de nouveau, c'est contre son gré que le voyage a été entrepris», raconte-t-il dans son autobiographie intitulée «Histoire de ma jeunesse» (1854).

François Arago se rendit donc à Alger par voie terrestre à travers la Kabylie, après s'être déguisé en musulman pour échapper, selon la vision historique franco-coloniale, au «fanatisme des populations». Il fut reconnu et, pour se tirer de cette situation difficile, il déclara qu'il voulait se convertir à l'Islam et allait à Alger suivre les enseignements du mufti de cette ville. Pour convaincre ses auditeurs de Kabylie, imitant ses compagnons, il joignit le geste à la parole : il pria en se prosternant avec les «rekaà» habituelles et en prononçant la profession de foi musulmane : «La illaha illa Allah, ou Mohammed rassoul Allah» (Il n’y a de Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète). Et, ajoute-t-il dans ses souvenirs : «c'était la scène du Mamamouchi dans le Bourgeois Gentilhomme que j'avais vu jouer souvent, mais cette fois elle ne me fit pas rire».

Malgré les dangers, le voyage se termina bien à Alger le 25 décembre 1808. Cela parut incroyable aux janissaires qui gardaient le palais du Dey qui demandèrent d’où ils venaient : «Nous répondîmes que nous venions de Bougie, par terre. Ce n’est pas possible !... s’écrièrent les janissaires tout d’une voix ; le Dey lui-même n’oserait pas entreprendre un pareil voyage.» Aussitôt après l’autorisation de partir fut immédiatement accordée à François Arago qui s’embarqua pour Marseille dans un bâtiment sur lequel prit place le consul de France et qui appareilla le 21 juin 1809. Le voyage se poursuivit normalement tout au long du parcours, mais le bateau fut rejoint en vue de Marseille par une frégate anglaise qui faisait partie d’un groupe de navires exerçant un blocus sur les cotes françaises. Toutefois, le navire algérois put échapper aux Anglais le 2 juillet 1809. Arago débarqua à Marseille au Lazaret, après plus de trois années d’absence. Ainsi «Le bâtiment de guerre sur lequel il se trouvait», relate encore l'abbé Capeille, «n'échappa à une croisière anglaise qu'à force des voiles».



Les périls de la marine espagnole et de la marine anglaise



C'est donc bien de navires anglais et espagnols, rapporte aussi l'abbé Capeille, que François Arago, prenant place sur un navire algérien pour revenir en France, avait à se protéger. Faut-il encore continuer d’imaginer Arago esclave à Alger, parce qu’il passe quelque temps sur le territoire de la Régence ? Là encore, l’abbé Capeille rapporte assez fidèlement les épisodes de cette partie fort aventureuse, et des plus mouvementées de la vie du jeune mais déjà grand savant.

Or le témoignage d’Arago est là : il évoque bien l’existence des esclaves à Alger, mais il le fait en évoluant librement dans la ville, comme s’il était l’hôte du Dey. Et à le lire, assurément, on relève surtout ce paradoxe : dans une Régence où tout «chrétien» est supposé vivre une vie d’épouvante, lui, Arago, peut à loisir y faire ses observations, prendre des notes : puis craindre pour sa vie quand il doit embarquer pour Marseille. Mais craindre de croiser des pirates espagnols ou anglais, et non des pirates algériens. N’est-ce pas un navire algérien qui le conduit à Marseille et n’est-ce pas aussi le barbaresque Dey d’Alger qui aura permis au grand savant —qui allait, en 1848 et pendant quelques semaines seulement il est vrai, accéder à la dignité de chef d’Etat de la France républicaine—, de retrouver sa patrie ?

Périls pour lui donc tout au long de deux traversées infructueuses, puis tout au long de la troisième tentative, traversée salutaire : mais ces périls étaient la marine espagnole et la marine anglaise, et l’embarcation salutaire celle d’un chef barbaresque ! Et dire que quand on parle, aujourd’hui, de piraterie, c’est exclusivement de la piraterie algérienne qu’on se souvient, en occultant bien évidemment les pirateries espagnole, française, anglaise et, dans une moindre mesure, italienne.

Kamel Bouslama