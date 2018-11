Corruption et violation des droits de l’homme en Ethiopie : Une soixantaine de responsables de l’armée et du renseignement arrêtés

L'Ethiopie a arrêté 63 officiers de l'armée et des services de renseignement, accusés de corruption et de violation des droits de l'Homme. "Vingt-sept responsables ont été arrêtés pour corruption présumée, tandis que 36 ont été écroués pour violations présumées des droits de l'Homme", a déclaré M. Berhanu au cours d'une conférence de presse. "Une chasse à l'homme est en cours pour (retrouver) les suspects restants", a-t-il ajouté. Le procureur général n'a pas précisé l'identité des suspects mais il a indiqué que certains avaient déjà comparu devant la justice. Les faits de corruption présumés ont eu lieu à la Metals and Engineering Corporation (METEC), une entreprise dirigée par l'armée, a-t-il souligné. "Des responsable de METEC ont été impliqués dans l'achat de biens pour un montant de deux milliards de dollars (1,8 milliard d'euros), sans aucun appel d'offres", a expliqué Berhanu Tsegaye. L'entreprise est notamment impliquée dans la construction du méga-barrage éthiopien de la Renaissance, sur le Nil Bleu.