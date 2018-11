Accord de paix avec les talibans : Le président afghan confiant

Le président afghan, Ashraf Ghani, a réitéré, lundi, qu'un accord de paix serait trouvé avec les rebelles talibans mais a mis en garde contre l'ingérence pakistanaise dans la région. "La question n'est pas de savoir si, mais quand" un accord de paix sera trouvé, a-t-il déclaré lors d'une vidéo conférence à l'Université Johns Hopkins de Washington, où il a enseigné. "Toutes les guerres doivent trouver une issue politique. Très peu de guerres, particulièrement les guerres du XIe siècle, vont avoir une fin militaire", a-t-il ajouté. Ashraf Ghani, candidat à sa réélection l'année prochaine, a rappelé qu'un cessez-le-feu inédit de trois jours entre forces de sécurité afghanes et talibans avait été signé en juin.

Des représentants des talibans se sont également entretenus en secret avec des Américains au Qatar en juin, alors que les Etats-Unis cherchent à mettre fin à la plus longue guerre de leur histoire. "Au niveau international, il y a un accord total entre le gouvernement américain et le gouvernement afghan pour faire avancer le processus de paix", a expliqué Ashraf Ghani, soulignant que c'était à Kaboul plutôt qu'à Washington de mener les négociations avec les différentes parties. La diplomatie américaine a toujours assuré ne pas vouloir s'engager dans des discussions directes avec les talibans, refusant de se substituer au gouvernement afghan. Ashraf Ghani a également fait part de sa déception envers le Pakistan, qui a soutenu le régime des talibans et qui est accusé de les laisser opérer depuis son territoire. Selon lui, l'assassinat le 18 octobre du général afghan Abdul Raziq, homme fort anti-talibans considéré comme un rempart contre l'insurrection dans le sud du pays, a mis en péril la confiance accordée aux Pakistanais. "Nous proposons également la paix au Pakistan pour mettre fin aux hostilités non déclarées entre nos deux pays", a-t-il expliqué.