Agression israélienne contre Ghaza : 6 Palestiniens tués

Un Palestinien a été tué hier dans la bande de Ghaza par une frappe israélienne, portant à six le nombre de Palestiniens tués en moins de 24 heures par les tirs israéliens, a indiqué le ministère ghazaoui de la Santé. Le ministère a identifié le Palestinien comme Mossaâb Houss, 20 ans. Un Palestinien a été tué plutôt hier dans la bande de Ghaza par une frappe israélienne. L'aviation de l'occupant israélien a également détruit, lundi soir, le bâtiment d'Al-Aqsa TV, la chaîne du mouvement de résistance palestinien Hamas, ont rapporté des médias. Aucune victime n'a été rapportée dans un premier temps. Les frappes israéliennes ont été précédées par l'envoi de dispositifs non explosifs ou de faible puissance. La chaîne, disparue provisoirement des écrans après l'attaque, a ensuite annoncé sur Twitter reprendre sa diffusion d'un lieu non précisé, "après la destruction (de son) siège par les appareils" israéliens. L'armée d'occupation israélienne a justifié la destruction des locaux de la chaîne par les tirs de roquettes et de mortier palestiniens essuyés par Israël depuis dimanche soir et dont elle tient le Hamas pour responsable en tant que force gouvernante dans l'enclave.

Depuis le 30 mars dernier, plus de 217 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des "Marches du retour", dans l'est de la Bande de Ghaza et d'autres dans des raids de l'aviation israélienne. La Turquie a exhorté hier Israël à "cesser immédiatement" ses frappes contre la bande de Ghaza, appelant la communauté internationale à "passer à l'action" alors que l'escalade des tensions fait craindre une nouvelle guerre. "Israël doit cesser immédiatement ces attaques contre la population de Gaza", a déclaré le porte-parole de la présidence Ibrahim Kalin, cité par l'agence de presse étatique turque Anadolu. "La communauté internationale, qui reste silencieuse devant les attaques d'Israël, doit prendre ses responsabilités et passer à l'action", a-t-il ajouté.

R. I.