Attaque suicide au Mali : Trois civils tués

Au moins trois civils maliens ont trouvé la mort et quatre étrangers travaillant pour un sous-traitant de l'ONU spécialisé dans le déminage blessés lundi soir dans un attentat suicide à Gao, dans le nord du Mali, a-t-on indiqué de sources concordantes.

L'explosion de la charge contenue dans le ledit véhicule a coûté la vie à trois civils, blessant deux autres, selon un bilan provisoire", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

"La déflagration a également endommagé les habitations avoisinantes", ajoute le ministère, en assurant que les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces partenaires (internationales) sur le terrain, sont "à pied- d'œuvre pour la gestion de ce malheureux incident". "Des civils maliens qui habitaient non loin du bâtiment attaqué ou qui passaient par là ont perdu la vie", a indiqué un élu local, évoquant au moins deux tués parmi les civils.

"Deux Cambodgiens, un Sud-Africain et un Zimbabwéen travaillant pour une société sous-traitants de l'UNMAS (le service de déminage de l'ONU) ont été blessés lundi lors d'une attaque terroriste à Gao", a de son côté déclaré une source diplomatique occidentale au Mali citée par l'AFP.

L'attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM, selon l'acronyme arabe), principale alliance terroriste du Sahel, liée à Al-Qaïda.