M. Medelci reçoit l’ambassadeur d’Espagne

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a reçu, hier à Alger, le nouvel ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo-Sotelo, avec lequel il a évoqué les moyens de promotion des relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué du Conseil. Les deux parties ont passé en revue, lors de cette audience, l’état des "bonnes" relations bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement, notamment entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle d’Espagne.