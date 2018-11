M. Viktor Bondarev, reçu par M. Bouchareb

Le président de l'APN a examiné, hier à Alger, avec le président de la Commission de défense et de sécurité au Conseil de la fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Viktor Bondarev, les moyens de coopération parlementaire et les relations historiques qui lient les deux pays. La rencontre a "constitué une occasion pour passer en revue les relations historiques et politiques solides entre l'Algérie et la Russie qui a été la première à reconnaître l'indépendance de l'Algérie, le 2 mars 1962, outre sa contribution à la consolidation des infrastructures de l'Algérie et à la formation de milliers d'étudiants et d'officiers algériens".

Le président de l'APN a souligné que les "relations parlementaires algéro-russes sont solides et étroites et se sont renforcées à la faveur des visites échangées entre les deux parties dans le cadre de l'installation de commissions d'amitié entre la Douma et le Conseil de la Fédération du côté russe, et l'APN et le Conseil de la nation, du côté algérien", indique-t-on de même source. La rencontre a été une occasion pour "confirmer les résultats positifs ayant couronné les nombreuses visites entre les présidents des deux pays, notamment après la signature de l'accord d'association stratégique en 2001 entre les Président Abdelaziz Bouteflika et Vladimir Poutine, le premier du genre sur les plans arabe et africain".

Pour sa part, M. Viktor Bondarev s'est félicité de "la convergence de vues entre son pays et l'Algérie dans différentes questions internationales", affirmant que "la chute de l'ex-Union soviétique était à l'origine du déséquilibre des rapports de forces à l'échelle mondiale et à l'apparition des conflits frontaliers dont l'objectif est de trouver un prétexte pour l'ingérence étrangère".

Il a précisé par ailleurs que l"intervention militaire des forces aériennes en Syrie a permis la préservation des différentes institutions de l'Etat syrien et a causé de lourdes pertes au terrorisme international", mais, a-t-il dit, "elle ne l'a pas pour autant éliminé en raison du soutien financier et matériel étranger dont il jouit".

Etaient présents à cette rencontre les présidents de la Commission de la défense nationale, Djamel Guigane, et de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif, ainsi que du président du groupe d'amitié Algérie-Russie, Touahria El Miliani Abdelbaki.