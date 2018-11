Projet de Loi de finances pour 2019 : Garantir au citoyen la plus large couverture sociale possible

Le ministre des Finances a révélé que le budget consacré à l’équipement pour l'exercice 2019 devrait enregistrer une baisse de 10,9%, par rapport à celui de 2018.

M. Abderrahmane Raouya, qui répondait aux questions et préoccupations des membres de l’APN, lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du PLF-2019, a précisé que cette situation est due, en fait, au «non-renouvellement de la dotation d'appui exceptionnel au titre du règlement des dettes de l'État pour une enveloppe de 400 milliards DA, et la contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) d'un montant de 500 milliards DA». Ainsi, le budget équipement pour l'exercice 2019 enregistre — hors ces deux titres —une hausse de 459.36 milliards DA ; ce qui équivaut à un taux de 14.61%, en comparaison à celui de 2018. À signaler, aussi, les dotations budgétaires prévues pour les dépenses d'investissement représentent une augmentation d'une valeur de 263.24 milliards DA, soit +12.1%, en comparaison à 2018. Le ministre a soutenu que «ces chiffres viennent en appui à la pérennité de la commande publique contribuant à la dynamisation de l'économie nationale», d'autant que le niveau des dotations prévues pour l'exercice 2019 prend en compte le potentiel de l'économie à absorber la dépense d'investissement, ainsi que les moyens de réalisation matériels et humains pouvant être mobilisés. Poursuivant ses propos, le ministre a cité les projets gelés ou reportés dans le cadre des mesures prises, «en vue de maîtriser les dépenses d'équipement public et permettant d'affronter la faible quantité des ressources financières relevée depuis 2014». Il s’agit, il faut le dire, de projets qualifiés de «secondaires» ou «ceux dont la réalisation n'a pas été entamée».

Le programme d'investissement y afférent s’élève à 2.237 milliards DA, soit 15% du programme en cours de réalisation. Il est à retenir, cependant, que le gel a été levé sur les projets «prioritaires au niveau sectoriel ou régional», sur un total de 2.578 projets relevant des programmes d'investissement, avec un montant de 633.4 milliards DA (soit 28% du programme enregistré), pour la période 2015-2018. Les trois secteurs dits prioritaires, à savoir la Santé, l'Éducation et l'Enseignement, bénéficient d'un taux de 83% des projets dont le gel a été levé. Cette démarche de dégel demeure «liée à la situation du Trésor de l'État, et l'importance du projet sectoriel ou régional, et ce en fonction des décisions des pouvoirs publics», fait remarquer le ministre.



Le prix référentiel du baril de pétrole à 50 dollars, « une mesure prudente »



Le ministre des Finances a également apporté les éclairages nécessaires quant à l’établissement du prix référentiel du baril du pétrole à 50 dollars, un fait qui avait fait l’objet de questionnements de la part des députés. M. Raouya explique, dans ce cadre, que le prix référentiel du baril de pétrole établi à 50 dollars dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances (PLF) pour 2019 constitue «une mesure prudente, au regard de la fluctuation des cours de pétrole due à divers facteurs économiques et géopolitiques». Il note également que «la fluctuation des cours de pétrole ne peut être prévisible à moyen et à court termes», rappelant que «les cours de pétrole ont baissé début novembre en cours à 71 dollars/baril, après avoir atteint leurs plus hauts niveaux début octobre avec 86 dollars, sachant que ce prix avait dernièrement baissé au-dessous de 70 dollars/baril». Poursuivant ses propos, M. Raouya souligne que plusieurs analyses de l'Opep font état d'une éventuelle baisse des cours actuels, et ce en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande en 2019, en prévision de la révision de la convention adoptée par les pays Opep et non-Opep (particulièrement la Russie), et d'une reprise progressive de la production irakienne et libyenne.

Évoquant, par ailleurs, la question de financement du Fonds de régulation des recettes (FRR), le ministre souligne que ce dernier sera en fait financé par «l'excédent des recettes fiscales résultant des cours des hydrocarbures, par rapport au prix référentiel fixé dans le cadre de la loi de finances», et que ce fonds sera «systématiquement financé», une fois que le niveau de fiscalité inscrit au budget est atteint. Et d’ajouter que «l'excédent couvrira le déficit budgétaire avant de recourir au financement non conventionnel».



Le taux de change fixé à 118 DA/1 dollar pour la période 2019-2021



S’exprimant ensuite, à propos du taux de change, le ministre a fait savoir que ce dernier a été fixé à 118 DA/1 dollar pour les trois prochaines années, soit durant la période allant de 2019 à 2021. Le premier argentier du pays a expliqué que la fixation de cette valeur s'est faite sur la base des orientations de cette dernière au cours du dernier semestre 2018, et ce dans le cadre de la politique financière adoptée pour la préservation de la valeur de la monnaie nationale. «La politique adoptée pour fixer le niveau du taux de change reflète l'évolution du taux de change du dollar et de l'euro dans les marchés financiers internationaux», a poursuivi le ministre. Il affirme également que «le recul du taux de change du dinar algérien par rapport aux autres monnaies ne conduira pas nécessairement au recul du pouvoir d'achat des ménages, les prix des matières principales étant plafonnés et subventionnés par l'État». Il sera aussi mis en exergue que le pouvoir d'achat des ménages est calculé sur la base du taux d'inflation qui demeure, il faut le dire, «maîtrisé, «et qui a atteint 4,7% en septembre 2018», précise M. Raouya, qui impute ce taux à «la politique monétaire adoptée par la Banque d'Algérie (BA), pour relancer les moyens d'absorption de la liquidité à partir de janvier 2018».

Après avoir évoqué le taux de change, le ministre évoque les réserves de changes qui enregistrent un recul. À ce propos, le ministre relève qu'il s'agit d'un résultat «automatique et comptable des niveaux de déficit qu'a connu la balance des paiements au cours des 4 dernières années, les réserves de changes étant le solde des opérations de la balance des paiements qui recourt à son tour au compte courant». Selon les explications détaillées de M. Raouya, le déficit structurel du compte courant résulte de deux rubriques : il s'agit du déficit du compte commercial, qui a un rapport avec le recul ou l'augmentation des prix des hydrocarbures, et, partant, avec la valeurs des exportations pétrolières, d'une part, et d’un déficit structurel de la balance des services qui s'élève à 10 milliards USD/an, d'autre part. Il est bon de savoir, également, que la baisse des réserves de changes «n'a pas de relation avec le financement non conventionnel, d'autant que ce dernier est un financement interne avec la monnaie nationale destiné à couvrir la dette interne de l'État vis-à-vis de certaines entreprises nationales, contrairement aux réserves de changes qui représentent l'épargne du pays en devises».



Financement non-conventionnel : « L’amélioration de la fiscalité pétrolière a permis d’éviter l’utilisation totale des fonds du mécanisme en 2018. »



Enchaînant avec cette question de financement non conventionnel, le ministre a souligné que le montant arrêté dans le cadre du financement non conventionnel, au titre de l'exercice 2018, estimé à 1.800 milliards DA, n'a pas été mobilisé dans sa totalité, à la faveur de l'amélioration de la fiscalité pétrolière durant le premier semestre de l'année 2018. Poursuivant ses propos, il note que «la valeur du financement non conventionnel a été estimée, dans le cadre de la loi de finances de 2018, à 1.800 milliards DA, un montant destiné à couvrir le déficit estimatif du Trésor, «et mettra l’accent sur le fait qu'au premier semestre 2018, un montant de 900 milliards DA a été mobilisé pour couvrir le déficit du Trésor». On apprendra aussi que jusqu’à juin dernier, les indicateurs financiers se sont inscrits dans une tendance baissière de 29% du solde total du Trésor par rapport à 2017, soit 214 milliards DA en valeur absolue. «Cette amélioration s'explique par l'augmentation des recettes de l'État, notamment en fiscalité pétrolière qui a augmenté de 335 milliards DA (par rapport à l'exercice précédant)», a expliqué le ministre, avant d’annoncer que les recettes provenant de la fiscalité pétrolière devront dépasser la valeur estimative prévue dans le cadre de la loi de finances complémentaire de 2018. Ainsi, «cette amélioration devra réaliser un excédent de 450 milliards DA à fin 2018», sera-t-il mis en exergue, tout en soulignant la «stabilisation des dépenses de fonctionnement et d'équipement, si l'on excepte les 500 milliards DA dégagés pour combler le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR)». Concernant la mise en œuvre du financement non conventionnel, il faut savoir que dans le cadre du décret exécutif no 18-86 du 5 mars 2018, un mécanisme de suivi des mesures et réformes structurelles a été créé. Ce dernier vise à rééquilibrer le Trésor public et la balance des paiements. Dans ce cadre, la Banque d'Algérie a été chargée d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures et réformes du programme arrêté.



Les groupes parlementaires émettent des avis mitigés



Les réponses du ministre aux questions des députés ont été précédées par l’intervention des représentants des groupes parlementaires au sein de l’APN, qui avaient émis des avis mitigés, il faut le dire, concernant ce projet de loi de finances. En effet, alors que certains ont vivement salué le contenu du texte, d'autres l'ont critiqué.

Lors de son intervention, le président du groupe du FLN, Mohamed Bouabdallah, a salué les «efforts consentis dans le texte de loi à l'effet de rétablir la confiance entre le peuple et ses institutions, et à leur tête le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». Pour sa part, le président du groupe parlementaire du RND, Fouad Benmerabet, a affirmé que son parti est soucieux «d'enrichir le projet de loi au service des intérêts des citoyens et pour préserver le pouvoir d'achat, notamment des personnes à faibles revenus, sans pour autant s'opposer à l'intérêt suprême du pays». «Le PLF a fait ressortir la cohérence du plan d'action du gouvernement inspiré du programme du Président de la République, en accordant un intérêt particulier au secteur de l'Habitat», a-t-il ensuite ajouté. Aussi, et en vue de lever l'ambiguïté sur les propos tenus par le Premier ministre, lors de sa participation au Forum de Paris sur la paix, M. Benmerabet a affirmé que «le nationalisme du Premier ministre (secrétaire du RND également), est évident, et que toute tentative de manipulation de l'opinion publique à ce sujet sera vouée à l'échec». De son côté, le président du groupe parlementaire du MPA, Hadj Cheikh Barbara, a plaidé pour une étude méticuleuse de la question des subventions sociales, «afin de destiner les transferts sociaux aux vrais nécessiteux», réitérant, par la même occasion, son soutien absolu au Président de la République et au gouvernement, en appuyant le contenu du projet de texte.

Le président du groupe parlementaire des Indépendants, Lamine Osmani, a, pour sa part, estimé que «le PLF-2019 n'est qu'une copie conforme du PLF-2018», affirmant que «ce texte n'a apporté aucune nouveauté en matière de diversification de l'économie hors hydrocarbures et le développement des secteurs névralgiques, à l'instar des énergies renouvelables et du tourisme». Cela dit, l’intervenant a salué la décision de lever le gel sur les projets de développement dans les secteurs sensibles, tels que la santé et l'éducation. Le président du groupe parlementaire du Parti des travailleurs (PT), Ramdane Taâzibt, a estimé que «le PLF n'a pas donné des solutions à la situation actuelle sur le plan socio-économique». Pour le président de groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Ahmed Sadouk, «le texte ne comprend pas des procédures solides, pour remédier aux problèmes, et fait toujours recours à trois ressources fragiles pour financer le budget, lesquelles ressources sont incapables de répondre aux aspirations et de faire face aux défis». Le président du groupe parlementaire du Front El-Moustakbal, Alhadj Belghouthi, s’est exprimé sur l'inflation et les conséquences du financement non conventionnel. Par ailleurs, l’intervenant a plaidé pour l'élaboration d'un «fichier national pour les catégories vulnérables, avec l'implication des collectivités locales». Enfin, le président du groupe parlementaire de l'Union Nahda-Adala-Bina, Slimane Chenine, a considéré que «le PLF n'a pas apporté du nouveau pour diversifier l'économie nationale et sortir de la dépendance aux hydrocarbures».

Soraya Guemmouri

--------------------------

La commission des Finances examine les amendements proposés



La commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, hier, une réunion, présidée par Toufik Torche, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, pour examiner les amendements proposés dans le cadre du PLF-2019, a indiqué un communiqué de l’APN. La réunion, qui s’est déroulée également en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a été consacrée à l’examen, avec les délégués des auteurs des propositions, des 21 amendements proposés dans le cadre du PLF-2019. Les séances plénières consacrées à l’examen du PLF-2019 par les députés, puis par les présidents des groupes parlementaires ont été clôturées, lundi, en présence du ministre des Finances et de membres du gouvernement.

À rappeler que le projet de loi prévoit une croissance de 2,9% pour l’exercice 2019, contre une croissance hors hydrocarbures de 3,2%. Il a été élaboré sur la base d’un prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril de pétrole algérien «Sahara Blend».