Conférence bilan du 23e SILA : Cap sur la promotion du livre algérien à l’étranger

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a animé hier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria, une conférence de presse pour présenter le bilan de la 23e édition du Salon international du livre d’Alger, ainsi que pour débattre autour du lectorat et de l’industrie du livre.

Avec notamment la présentation des résultats partiels du sondage effectué sur le lectorat en Algérie, Azzedine Mihoubi a qualifié la 23e édition du SILA d’«édition réussie à tous les niveaux», rappelant le grand engouement du lectorat algérien sur ce carrefour de savoir et de débat avec plus de 2,2 millions de visiteurs.

Azzedine Mihoubi a félicité les conférenciers et auteurs ayant animé de nombreuses conférences tout au long de la tenue du Salon du livre, tout en rappelant leur contribution à enrichir les débats sur des questions relatives à la mémoire, le patrimoine, la littérature, l’histoire et la société. Le conférencier a par ailleurs remercié la presse d’avoir assuré une couverture complète et détaillée des activités du SILA. «La presse algérienne a effectué un bon travail en couvrant la totalité des activités du SILA, cela a permis de promouvoir les activités et les œuvres exposés, ainsi que la transmission du débat à tous les Algériens. J’ai vu hier un reportage de la télévision serbe sur l’engouement du public au SILA, cela donne une bonne image de l’Algérie à l’étranger», a-t-il, noté. Azzedine Mihoubi a souligné que l’Algérie serait l’invitée d’honneur du Salon de La Havane à Cuba en février 2019, du Salon du Québec au Canada, ainsi que du Salon de Bahreïn. Il a annoncé la traduction de vingt ouvrages d’auteurs algériens en langue espagnole par Cuba. Au volet de la traduction, Azzedine Mihoubi a annoncé la prochaine traduction de plusieurs ouvrages en langue chinoise, et ce, suite aux ententes trouvées au cours du 23e SILA qui a mis à l’honneur la République populaire de Chine.



Pour une meilleure organisation



Le ministre de la Culture a déclaré que les éditeurs algériens ont atteint un certain professionnalisme et un grand développement relatifs à plusieurs points à l’exemple de la qualité des textes, la qualité esthétique et celle du papier, la distribution et la promotion, cela dit, il a appelé l’ensemble des éditeurs à travailler en collaboration pour proposer d’autres rendez-vous livresques dans toutes les wilayas. «Nous avons organisé 46 Salons de livre local, j’invite les éditeurs à travailler ensemble pour créer des Salons spécialisés, pour enfant, pour le livre scientifique, le livre littéraire, etc.», a-t-il proposé.

Faisant de la promotion du livre algérien une des principales priorités lors des prochaines échéances, Azzedine Mihoubi a appelé les éditeurs à élaborer une feuille de route, avec la participation du conseil national du livre et des deux syndicats, et de la présenter au Premier ministre pour une meilleure exonération des taxes. «Le Premier ministre a donné des instructions aux ministères de la Culture, du Commerce et des Finances pour donner au livre les privilèges des autres produits exportés, cependant, les éditeurs doivent formuler cette demande dans le cadre du respect de la loi du livre de 2015», a-t-il préconisé.



Sondage du lectorat



Pour le premier sondage officiel sur le lectorat en Algérie, les résultats partiels ont été présentés hier, par Djamel Yahiaoui, directeur du centre national du livre (CNL). Il a fait savoir de prime abord que cette étude a été confiée à des spécialistes de l’école nationale supérieure en statistiques et en économie appliquée.Ayant effectué ce sondage sur un spécimen de 10.000 sujets dans dix wilayas, le conférencier a fait savoir que 30 questions ont été posées, analysées et dont les résultats partiels sont comme suit. «La gent féminine s’intéresse plus à la lecture avec 74,1% contre 25,9 pour la gent masculine. Le roman et le conte en pole position des intérêts des lecteurs avec 52%, l’ouvrage scientifique 46%, le livre d’histoire est lu par 24%», a-t-il déclaré. Djamel Yahiaoui a ajouté que 60% des lecteurs préfèrent la version du livre papier contre 30% pour la version Smartphone et 8,8% pour les tablettes électroniques. Pour le choix linguistique, l’interlocuteur a déclaré que 68% lisent en arabe, 41% en français et 12,7% en anglais. En somme, Djamel Yahiaoui a fait savoir que pour ce qui est de l’endroit de la lecture, plus de 90% préfèrent lire à la maison, ce qui casse, selon lui, l’image stéréotypée de l’Algérien qui ne s’intéresse pas à la lecture.

