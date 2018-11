Enseignement supérieur : Renforcer les échanges avec l’Espagne

L'ambassadeur d'Espagne, Fernando Morán Calvo-Sotelo, a appelé, hier, à l’université d’Alger III, à améliorer davantage les relations dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans le cadre de la commémoration du 8e centenaire de la création de l’université de Salamanque (universidad de Salamanca, en espagnol), l’ambassadeur a rappelé qu’il y a 107 accords entre les deux pays dans divers domaines.

Lors de son allocation, le diplomate a précisé que les relations au niveau universitaire sont riches, variées et fructueuses, précisant que cette relation est «un modèle à conserver». L'université de Salamanque, fondée en 1218, est la deuxième plus ancienne université d'Espagne (après Palencia). Le représentant du ministère de l’Enseignement supérieur, Arezki Saidani, a souligné l’évolution de l’université algérienne. Après avoir mis en exergue l’importance des échanges de bonnes pratiques, il a appelé les universitaires à partager leur expérience avec les universités internationales et Salamanque en particulier. De son côté, le recteur de l’université d’Alger III, Rabah Cheriet, a rappelé les relations historiques dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Il a fait état du bon encadrement, avec une moyenne d’un enseignant pour 25 étudiants, ce qui correspond à la norme internationale et précise que les acquis de l’université permettent de coordonner des partenariats avec les universités internationales.

Hichem Hamza