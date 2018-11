Notre forum rend hommage au Chahid Yasser Arafat : « notre salut réside dans notre unité », déclare l’ambassadeur palestinien

«Pourquoi ne pourrais-je pas rêver ? Pourquoi ne pourrais-je pas espérer ? La révolution ne consiste-t-elle pas à traduire dans les faits les rêves et les espoirs ? Alors, agissons ensemble pour que mon rêve devienne réalité, pour que je puisse revenir d'exil avec mon peuple pour vivre là-bas en Palestine avec ce combattant de la liberté juif et ses camarades, avec ce prêtre et ses frères, dans un unique État démocratique où chrétiens, juifs et musulmans vivraient dans la justice, l'égalité et la fraternité.» Extrait du discours du chahid Yasser Arafat, devant la 29e session de l’Assemblée générale des Nations unies, tenue le 13 novembre 1974, et présidée par M. Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères.

Yasser Arafat qui s’est résolu à garder le rameau de l’olivier dans une main, et le fusil dans l’autre a incarné les espoirs de son peuple aspirant à la reconnaissance de ses droits. Mais après de longues années de lutte, le chef de l’OLP, devenu par la suite président de l’Autorité palestinienne, n’a pas pu réaliser son plus grand rêve. Celui de voir le drapeau palestinien flotter sur El Qods. Cependant l’Histoire retiendra qu’il avait réussi à imposer la tragédie de son peuple au cœur de l’attention internationale. Les épris de liberté et son peuple commémorent cette semaine le 14e anniversaire de sa disparition dans des conditions suspectes (11 novembre 2004). Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a tenu à marquer cette commémoration en collaboration avec l’ambassade de Palestine à Alger. Et comme toujours notre Centre de presse s’est avéré exigu pour contenir nos invités dont des sénateurs, des députés, des représentants de la société civile (UNFA, UNPA), des diplomates (l’ambassadeur d’Irak, et le chargé d’Affaires libyen).

Il faut dire que notre Forum à inscrit au programme la commémoration d’une autre grande date dans l’histoire de la Palestine, en l’occurrence le 15 novembre 1988 correspondant à la proclamation à Alger, d’un Etat palestinien indépendant. Cet hommage intervient au lendemain des frappes israéliennes, opérées contre des bâtiments palestiniens dont le siège de la télévision de Hamas et les bureaux d’un service de sécurité. Les bombardements de Ghaza, feront dire à Aïssa Louai, ambassadeur de l’Etat de Palestine, n’ont jamais cessé, car, dit-il, ce qui manque le plus dans cette lutte contre Israël, c’est l’unification des rangs. Regrettant par la même occasion que pour certaines factions palestinienne l’idéologie prime sur la patrie. L’ambassadeur de Palestine a souligné par ailleurs que la Révolution algérienne a inspiré et éclairé le peuple palestinien et lui a servi de modèle dans la voie qu’il a entrepris dans son combat contre l’entité sioniste. Pour le diplomate palestinien, la Révolution de Novembre, déclenchée contre une puissance coloniale n’est doit être perçue comme un message à tous les peuples engagées dans un combat libérateur. Nous restons mobilisés pour la libération des territoires occupés et la souveraineté de notre peuple».

Dans son hommage appuyé à l’Algérie et aux Algériens partis en Palestine, notamment en 1948, qui sont morts au combat ou d’autres qui se sont installés en Palestine. Le diplomate palestinien a mis en exergue tous les efforts consentis par l’Algérie, pour préserver son intégrité territoriale, son unité, et surtout sa souveraineté dans toutes ses décisions. Et c’est cette force, dit-il, qui permet aux Palestiniens de résister encore, car l’Algérie, n’a jamais failli à son devoir envers la Palestine portée dans tous les cœurs des Algériens. A ce titre, Aïssa Louai a rappelé le soutien militaire à la cause palestinienne au déclenchement de la révolution au mois de janvier 1965, et c’est Alger qui a été choisi pour proclamer l’Etat indépendant palestinien. L’Algérie reste aussi une terre d’accueil pour les Palestiniens.

Pour l’histoire, Yasser Arafat avait conclu son message devant l’Assemblée des Nations unies par un appel, qui reste d’actualité. Il mérite d’être rappelé «En ma qualité officielle de président de l'OLP et de chef de la révolution palestinienne, je vous appelle à vous joindre à la lutte de notre peuple pour son droit à l'autodétermination. Il s'agit-là d'un droit consacré par la Charte des Nations unies et réaffirmé depuis par votre auguste Assemblée à plusieurs reprises. Je vous invite à aider notre peuple à réintégrer la patrie dont il a été exilé par la force des armes, par la tyrannie et par l'oppression, afin que nous puissions recouvrer nos biens, notre terre et vivre dans notre patrie, libres et souverains, jouissant de tous les droits attachés à l'indépendance nationale. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons déverser toutes nos ressources dans le courant de la civilisation, que l'esprit d'initiative palestinien pourra se consacrer au service de l'humanité et qu’El Qods retrouvera son rôle historique de haut lieu de toutes les religions».

Nora Chergui