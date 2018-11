Grève des techniciens de maintenance d’Air Algérie : Mise en place d’une cellule de suivi

Une cellule de suivi a été mise en place au niveau de la compagnie aérienne Air Algérie, afin de suivre le mouvement de protestation mené par les techniciens de maintenance des avions, a indiqué à l'APS, le chargé de communication à Air Algérie, Amine Andaloussi, faisant état de la suspension d'une dizaine d'employés grévistes à titre conservatoire. «Une cellule de suivi présidée par le directeur général d'Air Algérie, Bekhouche Allache, a été mise en place, et la compagnie a fait appel à un huissier de justice pour faire un constat au niveau de l'aéroport international d'Alger, suite à l'arrêt de travail illégal enclenché par les techniciens de maintenance des avions depuis la nuit de dimanche au lundi. Une rapport détaillé sur la situation a été élaboré», a précisé le même responsable. «Face à ce mouvement de protestation, la compagnie a pris les mesures adéquates à l'encontre des contrevenants, conformément aux procédures et lois en vigueur», a ajouté M. Andaloussi, faisant état de la «suspension de près de 10 employés grévistes, à titre conservatoire, en attendant le parachèvement de toutes les procédures juridiques légales prévues par le code du travail algérien». En ce qui concerne le programme des vols, M. Andaloussi a affirmé qu'il «se déroule normalement», jusqu'à présent, sans perturbations ou retards. Pour rappel, le Syndicat national des techniciens de la maintenance des avions (SNTMA) revendiquait, depuis plus de deux ans, la satisfaction de trois revendications principales, à savoir «la révision de la grille des salaires et des primes, conformément aux dispositions de la convention collective, l’accélération de l’intégration des travailleurs sous contrats à durée déterminée et l'arrêt des mises à pied abusives et des ponctions sur salaires sans motifs valables». Pour sa part, M. Bekhouche Allache avait déclaré, lundi à l’APS, que la situation financière de la compagnie «ne permet pas de procéder à une révision de la grille des salaires», affirmant qu’Air Algérie avait mis cette revendication parmi «les priorités» à prendre en charge une fois sa bonne santé financière rétablie.