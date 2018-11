Formation professionnelle : Élargir l’offre

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a insisté, hier à M’sila, sur l’obligation pour les responsables du secteur d’encourager la formation dans les spécialités adaptées à l’environnement économique de cette wilaya. Le ministre, qui a suivi à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP), situé au chef-lieu de wilaya, un exposé sur le secteur, a relevé que «les secteurs de l’agriculture et de l’hydraulique concentrent la majorité de la population locale active, d’où la nécessité d’élargir l’offre de formation en rapport avec ces deux secteurs en mobilisant les moyens pédagogiques et humains nécessaires». Il a, dans de cadre, souligné les missions de la commission de wilaya de partenariat composée de représentants de divers secteurs en charge de la régulation de l’offre de formation. Dans le même contexte, M. Mebarki a rappelé parallèlement l’instruction ministérielle portant sur la réduction des offres de formation dans les domaines de l’administration et de la gestion, faute de débouchés pour les futurs diplômés. Le ministre poursuivra sa visite de travail dans la capitale de la Hodna, par l’inspection du CFPA-3, avant de s’enquérir des conditions d’accueil des apprentis par les deux unités de l’entreprise de fabrication de canalisation «Pipe Maghreb», puis la visite des établissements de formation des deux communes d’El-Hamel et de Boussaâda.