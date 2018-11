Habitat : 500.000 logements en attente d’attribution

900.000 logements en cours au niveau national.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a indiqué que plus de 500.000 unités de logement dans différentes formules seront attribuées prochainement. Ces logements, qui ont été réceptionnés par les services compétents, la fin du mois de septembre, et qui sont en attente de distribution, vont permettre, selon la même source, d’offrir un toit décent à près de 7 millions habitants.

En effet, selon les chiffres présentés par le ministère de l’Habitat, en marge de la visite du ministre à un nombre de nouvelles cités à Alger, il a été enregistré quelque 380.000 Logements publics locatifs (LPL), 100.000 logements AADL, 83.000 Logements promotionnels aidés, ainsi que 16.000 Logements promotionnels publics (LPP).

Les mêmes chiffres font ressortir l’existence de 600.000 Logements publics locatifs (LPL), 500.000 logements AADL et 250.000 Logements sociaux participatifs (LSP) et promotionnels aidés (LPA), ainsi que 44.000 LPP, en cours de réalisation, et des études sont en cours pour le lancement de la réalisation de 900.000 autres unités toutes formules confondues, à travers le pays. Il faut dire que les wilayas d’Adrar, de Chlef, de Laghouat, de Batna, de Béjaïa de Biskra et de Béchar sont parmi les wilayas ayant reçu le plus de quotas dans ces projets de logement. Les wilayas de Blida, Bouira, Tamanrasset Tébessa et de Tlemcen viennent en deuxième position, avec des quotas allant de 5.000 à 18.000 unités toutes formules confondues, tandis que la wilaya d’Alger occupe la première place, avec 30.000 unités toutes formules confondues, réceptionnées.

Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que l’année 2018 a été celle du «relogement par excellence». En effet, le département de l'Habitat avait, pour rappel, procédé, au courant de l’été, à la distribution de 30.000 logements de différentes formules à travers près de 40 wilayas.

Ce quota, distribué entre juillet et août, comprenait 14.700 LPL, soit 50%, 3.500 AADL (12%), 7.300 logements ruraux (25%), 2.200 LSP (8%), 230 LPP (1%) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux (4%). Avant l’opération du mois de juillet, le secteur avait déjà procédé à la distribution de plus de 50.000 autres logements dans différentes formules, le mois de Ramadhan dernier, et 56.000 autres, à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l’indépendance. Des distributions qui avaient été qualifiées d’«historiques».

Toutes ces opérations s'inscrivent, il faut le dire, dans le cadre des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour lequel le secteur du l’Habitat constitue l’une des principales priorités. Il est à retenir, par ailleurs, que pour ce qui concerne les logements de types promotionnel aidé (LPA) et LSP, le secteur de l’Habitat a déjà entamé la révision de la formule LPA, et ce aux fins de garantir les droits du souscripteur, à travers de nouvelles procédures.

«Ces mesures interviennent après avoir examiné le programme et relevé des lacunes dans les textes réglementaires, ce qui a induit l'arrêt de la réalisation de plus de 16.000 unités», a indiqué récemment le ministre de l’Habitat, qui a noté que «parmi ces mesures, figurent l'activation du rôle de la Caisse nationale du logement (CNL), du Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI), et le choix judicieux des promoteurs immobiliers».

En fait, ce type d’habitations a été relancé, à travers l'inscription de 70.000 unités de logement pour l'année 2018, mais aussi pas moins de 60.000 autres pour l’année 2019. Cela va sans dire que toutes les opérations prévues de distribution de logements s’effectuent dans un cadre de transparence totale, et les efforts se poursuivent pour permettre à tout citoyen de bénéficier, chacun selon ses moyens, d’un logement décent.

Salima Ettouahria