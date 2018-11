Métro d’Alger : inauguration de deux stations

Des espaces commerciaux intégrés. l Poursuite du processus d’extension du métro durant l’année 2019, notamment concernant le tronçon entre la commune d’El-Harrach et l’Aéroport d’Alger.

«Suite à l’obtention des financements nécessaires, tous les projets d’extension du métro d’Alger seront lancé,à partir de l’année prochaine», a annoncé, hier, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane.

En effet, selon lui, le gouvernement vient de donner le feu vert pour la réalisation de deux extensions du métro d’Alger. Il s’agit de deux nouvelles lignes, la première va relier la place des Martyrs à Bab El-Oued, et la seconde El-Harrach à Baraki.

Le métro d’Alger, qui a déjà connu deux extensions vers Aïn Naâdja et la place des Martyrs, en avril dernier, a vu augmenter le nombre de ses stations à 19, avec l’inauguration, hier, des stations «situées à proximité des deux grands quartiers populaires», à savoir Gué de Constantine, et Alger-Centre (Ali-Boumendjel).

La mobilité et la rapidité sont les deux éléments qui poussent toujours davantage d’usagers à prendre les rames du métro. «En une année, le taux d’abonnement a connu une hausse de 31%, et une augmentation totale avoisinant les 19% d’affluence» a expliqué Zaâlane, en marge de l’inauguration de la station Ali-Boumendjel. Munie de quatre accès, la station Ali-Boumendjel relie la station Grande-Poste à celle de la place des Martyrs. Ces lignes, faut-il le rappeler, s’ajouteront aux trois déjà existantes : la Grande- Poste-Les Fusillés, Les Fusillés-Haï El-Badr et Haï El-Badr-El-Harrach.

Avec la mise en service de ces deux nouvelles stations, l’usage du métro sera des plus avantageux pour «les 200.000 usagers qui voyagent quotidiennement par le métro», estime le ministre, qui annonce également «la réduction effective du temps d’attente des voyageurs dans les stations à trois minutes, contre six minutes auparavant» a-t-il ajouté. En effet, l’inauguration des deux stations va de pair avec la réception des nouvelles rames. Ainsi, selon M. Zaâlane, «cinq rames fabriquées en Espagne ont été déjà réceptionnées, parmi les douze commandées. Celles-ci seront mises en service à partir du mois du décembre, à raison d’une rame chaque mois». Accompagnant ces projets d’extension par l’équipement nécessaire, la mise en service des stations fera du métro, «un moyen du transport moderne et alternatif aux problèmes de transport au niveau de la capitale», a affirmé le ministre. Dans ce sillage, celui-ci a déclaré que «les appels aux enchères pour l’exploitation des espaces commerciaux seront lancés à partir de la semaine prochaine».

Joindre l’utile à l’agréable est aussi l’autre dimension du service public garanti, puisque ces locaux seront exploités «comme espaces commerciaux, offrant aux usagers du métro des services, et permettront aux jeunes de dénicher des opportunités de travail», dit M. Zaâlane, au sortir de la station Gué-de-Constantine qui relie la station les Ateliers à celle d’Aïn Naâdja. Par ailleurs, le ministre des Transports a confirmé la réception, par les services de son département, «de la partie génie civile de l’étude au niveau de la station Mohamed-Boudiaf reliant Aïn Naâdja à Baraki», en vue de désengorger la capitale pour faciliter les déplacements des citoyens. Dans le même contexte, M. Zaâlane a indiqué que «la majeure partie des études de futures extensions sont finalisées, et qu’une fois la situation financière améliorée, ces projets seront entamés».

Le métro d’Alger s’étale actuellement sur une longueur de 18 km et se compose de 19 stations allant de la place des Martyrs jusqu’à El-Harrach. D’autres extensions sont en cours de réalisation ou le seront prochainement, permettant ainsi d’atteindre, en 2020, un réseau de métro d’une longueur de 40 km, reliant notamment la commune de Dar El-Beida (banlieue est d’Alger) à celle de Draria (les hauteurs ouest d’Alger). Le projet aura coûté plus de 90 milliards de DA, sans compter les travaux d’extension El-Harrach- Aéroport international de 9,5 km de linéaire et 9 stations, et Aïn Naâdja-Baraki de 4,2 km de linéaire et 3 stations, en sus de l'entame du tronçon reliant la place des Martyrs à Bab El-Oued de 850 m de linéaire et une seule station.

Il y a lieu de souligner que ce projet, considéré comme «pharaonique», lors du lancement de ses travaux dans les années 1980, a été suspendu pendant plusieurs années, pour manque de ressources financières, puis relancé grâce au Plan de soutien à la relance économique (2000-2005) et au Plan complémentaire de soutien à la croissance (2005-2009), initiés par le Président Bouteflika. Rappelons que le réseau des lignes du métro d’Alger connaîtra, à l’horizon 2030, une extension de 54 km, et comptera 55 nouvelles stations.

Tahar Kaidi