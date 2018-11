Algérie - Soudan : consolider la coopération juridique et judiciaire

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Soudan en Algérie, Elabeid Mohamed Elabeid Rahma, sur les voies et moyens à même de consolider la coopération dans les domaines juridique et judiciaire, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué, lors de leur rencontre, «la coopération dans les domaines juridique et judiciaire, ainsi que les voies et moyens de sa consolidation entre les deux pays frères, liés par la Convention de coopération juridique et judiciaire, signée le 24 janvier 2003 et ratifiée en vertu du décret présidentiel No 07-325 du 23 octobre 2007».

Lors de cette rencontre, le diplomate soudanais a remis une invitation à M. Louh de la part de son homologue soudanais, M. Mohamed Ahmed Salem, en vue d'assister aux travaux de la 34e session du Conseil des ministres arabes de la Justice qui se tiendra, le 22 novembre, dans la capitale soudanaise Khartoum.