M. Mihoubi s’entretient avec les ambassadeurs tchèque et espagnol

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a évoqué, hier à Alger, avec l'ambassadrice tchèque, Lenka Pokornà, le «niveau» de l'échange culturel entre les deux pays et l'importance de son renforcement dans le domaine du patrimoine et du cinéma. M. Mihoubi et l'ambassadrice ont mis l'accent sur la nécessité de «tirer profit de l'expérience tchèque», notamment en matière de découverte, de conservation et de restauration du patrimoine culturel, à travers la relance de la convention bilatérale sur les vestiges et ruines, signée en 2014, ainsi que les archives filmées. Le ministre s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur du royaume d'Espagne, Fernando Moran Calvo-Sotelo, sur plusieurs projets culturels entre les deux pays. Lors de cette rencontre, il a été annoncé «l'établissement d'un circuit culturel et touristique de Cervantes» dans la grotte éponyme de la ville d'Alger. La rencontre a porté également sur l'organisation de la 2e session du colloque «Cervantes» en 2019 et d'une conférence sur le Musée Prado de Madrid, à l'occasion du bicentenaire de sa création, le 13 décembre 2018, en présence de la directrice du Musée. La constitution d'un dossier technique commun entre les deux pays sur les forts et citadelles espagnoles existant à Oran, à Alicante et à Carthagène, pour les classer sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a été annoncée, lors de cette rencontre. L'ambassadeur a annoncé, au terme de la rencontre, qu'il comptait «remettre des copies de plans» de construction des forts espagnols dans la ville d'Oran, en guise de présent, au ministère de la Culture.