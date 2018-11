Le général de corps d’armée Gaïd Salah honore la sélection nationale militaire de boxe : Une fierté pour l’Algérie

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé, dimanche à Alger, une cérémonie en l’honneur des membres de la sélection nationale militaire de boxe, couronnée du titre continental-2018, indique un communiqué du MDN.

«Cet hommage intervient, à l’issue de la participation honorable de notre sélection nationale militaire aux compétitions de la 5e édition du Championnat d’Afrique militaire de boxe», qui se sont déroulées du 3 au 10 novembre à Alger. Cette compétition sportive a été marquée par «une grande compétitivité entre les boxeurs de différentes catégories de poids, et a connu une domination absolue de l’équipe nationale militaire», qui a remporté la première place par équipes en raflant 10 médailles d’or, suivie par la sélection kenyane en deuxième place avec cinq médailles d’argent et quatre de bronze, tandis que la troisième place a été décrochée par l’équipe tunisienne, avec deux médailles d’argent et quatre de bronze. Au cours de cette cérémonie, le général de corps d'armée a tenu à présenter ses félicitations aux éléments de la sélection nationale militaire de boxe, «qui ont consenti des efforts colossaux pour atteindre ces honorables résultats, pour eux-mêmes, pour leur armée et pour leur pays». «Il m’est agréable de vous adresser mes sincères félicitations, à l’occasion de votre couronnement du titre de champions d’Afrique de boxe, et pour avoir décroché la première place par équipes», a-t-il dit, ajoutant que ce championnat s’est illustré par une «rude compétitivité» entre les boxeurs et a connu une «domination absolue de notre sélection nationale militaire de boxe». «Cette grande compétition sportive continentale, qui a connu la participation de 100 boxeurs, représentant 14 pays africains, a été couronnée par un succès retentissant en termes d’exploits sportifs et d’organisation, et ce grâce à l’intérêt particulier qu’accorde le Haut commandement de l'ANP, à la lumière du soutien indéfectible de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à la promotion des sports militaires en réunissant tous les moyens humains, matériels et infrastructurels modernes. Un soutien dont les fruits ont été incarnés par les succès éclatants qui hissent l’ANP et l’Algérie à leur place pionnière», s'est félicité M. Gaïd Salah.

Pour le haut responsable militaire, «la réussite de ces festivités sportives africaines dénote, encore une fois, du haut niveau des sports militaires algériens qui s’imposent lors des compétitions continentales et mondiales. En plus, ces résultats obtenus viennent s’ajouter à la série de succès et d’exploits que l’ANP ne cesse de réaliser sur tous les plans. Assurément, nous considérons cet exploit comme une promesse accomplie, pour laquelle vous méritez cet hommage et ces chaleureuses félicitations, car vous n’avez épargné aucun effort pour décrocher des résultats aussi honorables, faisant à la fois votre fierté, mais aussi celle de l’Armée et de votre patrie l’Algérie. Ces résultats ont trouvé toute la gratitude et la reconnaissance de votre peuple à travers tout le pays. Aussi, nous avons tous suivi avec une grande attention cette détermination qui a animé vos cœurs tout au long de cette importante manifestation sportive continentale». Le chef d'état-major de l’ANP a également salué les «hauts potentiels individuels, les capacités intellectuelles et sportives, l’esprit de discipline, la ferme détermination et la ferveur de triompher, dont les éléments de notre sélection nationale militaire de boxe ont fait preuve, inspirés par les nobles valeurs du devoir national et du haut sens de responsabilité». «Ma présence parmi vous, aujourd’hui, pour présider cette cérémonie symbolique, témoigne manifestement de ma conviction bien ancrée en vos potentiels, en votre ferme volonté découlant de votre patriotisme et votre désir incessant d’honorer votre patrie dans les compétitions sportives internationales, et en les hauts potentiels et talents individuels et les grandes capacités intellectuelles et sportives de notre équipe nationale militaire et en la bonne préparation de nos athlètes», a-t-il dit. «Je ne manquerai pas de renouveler mes félicitations à l’ensemble des membres de la sélection nationale militaire de boxe, son staff technique et tous les faiseurs de cette réalisation, notamment le chef du Département d’Emploi et de Préparation de l’état-major de l’ANP, le chef du Service des Sports militaires et l’ensemble des cadres qui ont contribué avec efficacité dans l’épanouissement de nos grands boxeurs, et ce grâce à leurs discipline et conduite exemplaires marquées d’une grande combativité. Je tiens également à exprimer, au nom des personnels de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, ma profonde gratitude pour ce sens de patriotisme dont vous avez fait preuve lors de cette compétition, ce qui honorera sans doute notre sport, militaire en particulier et national en général». Et de conclure : «Je vous souhaite davantage de progrès vers la réalisation de nouveaux exploits dans l’avenir. Des exploits qui vont avec les ambitions et les attentes de notre Armée qui aspire à de meilleurs résultats démontrant notre capacité en tant que militaires à préserver la puissance et l’image de notre pays qui mérite de se hisser à sa prestigieuse place au concert des nations et des peuples.»