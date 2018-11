Dans la lucarne : Une saison charnière

Il est certain que la présente saison est très importante aux yeux de tous les observateurs et ceux qui suivent de plus près notre football au niveau de son élite. Le moins que l’on puisse dire est que cette année 2019, qui profile à l’horizon, sera charnière pour notre football aussi bien sur le plan des clubs qu’au niveau de notre équipe nationale. Tout le monde avait remarqué que nos clubs sont concernés par plusieurs compétitions aussi bien au niveau africain qu’arabe. Certes, ils sont été stoppés, mais l’ESS a réussi à passer en demi-finale de la prestigieuse compétition qui est la Ligue des champions. Les Sétifiens ont été éliminés par Al Ahly (Egypte) avant que ce dernier ne soit malmené, à Radès (Tunis), en cédant le trophée à une équipe tunisienne de l’EST qui a amplement mérité de l’emporter du fait qu’il n’était pas facile après trois buts concédés, à Alexandrie, à l’aller. C’est cela le football et aussi être «grand». C'est-à-dire qu’il faut l’obtenir sur le terrain et non pas par des «parlotes». Ceci dit, l’année prochaine coïncidera avec la CAN 2019 prévue au Cameroun, mais il y aura aussi les compétitions africaines et arabes. Ces dernières vont se poursuivre alors que sur le plan des clubs africains, la nouvelle formule va être lancée dès le mois prochain. Elle s’achèvera normalement au printemps contrairement à ce qui se faisait par le passé où elle est d’abord «arrêtée volontairement» vers le mois de mai avant de reprendre durant l’été. Le nouveau «patron» de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, et son Bureau exécutif ont décidé d’agir autrement. Par conséquent, nos clubs vont être soumis à un «véritable marathon». Comme dit l’adage, on ne «fait pas d’omelette sans casser des œufs». C’est la «rançon de la gloire». Ceci dit, il est certain que la programmation de la LFP aussi bien pour les compétitions internes que celles africaines ou arabes, il faudra penser à tout comme dirait l’autre afin de ne pas «perdre le nord» et par conséquent, être confronté à un «goulot d’étranglement» au niveau du bon déroulement de la phase retour qui risque d’être très disputée. Par conséquent, il faudra respecter à la lettre le calendrier. Pour cela, il faudra éviter de faire beaucoup de reports dans notre championnat national. Il est certain que le président de la LFP est appelé à faire preuve de fermeté pour que les présidents de clubs ne fassent pas la «pluie et le beau temps». On a déjà eu un aperçu, il ne faudra pas reporter pour le plaisir de le faire. De plus, après le dernier épisode entre l’USMA et la JSK, il ne faudra pas trop compter sur cela. Il n’y a aucun intérêt à ce qu’on refasse la même chose. Ce serait très compromettant pour notre championnat national. Il faut dire qu’il faudra être à cheval avec les équipes participantes aux compétitions africaines ou arabes. C'est-à-dire qu’il n’y aura pas de demi-mesure. Car, il y va de la crédibilité de nos dirigeants, mais aussi de notre football. Il y a lieu de relever que la structure qui gère notre football est appelée à être vigilante pour être dans les temps et aussi pour permettre à notre compétition nationale d’être au diapason et favoriser en même temps la bonne marche de notre «sport-roi».

Hamid Gharbi