Championnat d’Algérie d’équitation : Sahraoui Noureddine sacré

Le cavalier Sahraoui Noureddine du club Haras étoile de l’Est de Constantine sur «Upper class semilly» a remporté le titre du 50e championnat d’Algérie de saut d’obstacles seniors, clôturé samedi soir au centre équestre «Colonel Chabou".Le cavalier Sahraoui a réalisé un sans fautes avec un chrono de 13’48 secondes devant Mohamed Mesrati de Blida avec 16’96’’ et Taki Eddine Bouaakaz du club équestre Sonatrach Bordj El Bahri avec 20’50’’. En juniors, le titre est revenu au jeune cavalier du club Haras étoile de l’Est de Constantine, Anes Kheyar sur «Artiste des forêts» qui a réalisé un temps de 0’24’’ devant Sid Ali Adel Mouhoub avec 4’81’’ et Fahd Mesbah avec 6’17’’.

Chez les cadets, le titre a été remporté par le cavalier Abderrahim Benmouhoub du CH Blida avec un sans fautes devant Ismail Benzelat de Ouled Fayet avec 4 points de pénalités et Wasil Abbes du club de la Sûreté Nationale avec 8 points de pénalités. Cette compétition équestre, organisée à Alger par la Fédération équestre algérienne (FEA), a enregistré la participation de 126 cavaliers et cavalières (50 cadets, 36 juniors et 40 seniors) de différents clubs équestres du pays.

Trois épreuves finales se sont déroulées lors de cette manifestation équestre, offrant un beau spectacle aux mordus du cheval, jugé d’un niveau technique «appréciable», selon les spécialistes présents.

En clôture de cette 50e édition du championnat d’Algérie de saut d’obstacles, des trophées et des médailles ont été remis aux vainqueurs, en présence de membres de la Fédération équestre algérienne et d’anciens cavaliers et cavalières.