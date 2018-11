Championnat africain de QWAN KI DO : L'Algérie championne d'Afrique

L'Algérie a remporté le championnat d'Afrique de qwan ki do lors de sa troisième édition en raflant 20 médailles, dont 8 en or durant cette manifestation qui s'est déroulée à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger. L'Algérie a récolté également 9 autres médailles dont 6 en argent et 3 en bronze. Le Maroc a occupé, de son coté, la deuxième place avec 14 médailles (6 en or, 2 en argent et 6 en bronze) suivi de la Côte d'Ivoire avec 9 médailles (5 en argent et 4 en bronze).



Djamel Taazibt : «L'Algérie pourra organiser un Championnat du monde»



L'Algérie pourra abriter un Championnat du monde de qwan ki do «d'ici deux ans», ont assuré le président de la Fédération algérienne des arts martiaux, Djamel Taâzibt, et son homologue du comité national de qwan ki do, Farid Mously, galvanisés par leur succès dans l'organisation du Championnat d'Afrique et du Tournoi international inter-clubs, vendredi et samedi à la Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf (Alger). «Nous sommes entièrement satisfaits de ce qu'a présenté l'Algérie pendant ces deux évènements, et désormais, nous espérons franchir un nouveau cap, en accueillant un évènement d'envergure mondiale», a indiqué Taâzibt à l'APS, en précisant que l'Algérie figure parmi les potentiels candidats à l'organisation du Championnat du monde 2020 de qwan ki do.

«La Fédération internationale nous en a fait la proposition, et c'est une immense fierté pour nous de figurer parmi les potentiels candidats à l'organisation d'un évènement aussi important que le Championnat du monde», a-t-il assuré. L'aval de la tutelle est cependant indispensable dans cette perspective, d'où l'appel lancé par Taâzibt, qui au nom de la Fédération algérienne des arts martiaux, «espère vivement» que le ministère de la Jeunesse et des Sports appuie la candidature de l'Algérie pour l'organisation du Mondial-2020 de qwan ki do. Farid Mously a abondé dans le même sens, considérant que «le fait d'avoir réussi à bien organiser le championnat d'Afrique 2018 et le Tournoi international inter-clubs de qwan ki do prouve, on ne peut mieux, l'aptitude de l'Algérie à accueillir le Mondial de 2020». Le président du comité national de qwan ki do a souligné au passage «les gros efforts fournis pour relever ce défi», considérant que «dans la continuité il serait intéressant d'organiser le Mondial-2020.

C'est une occasion à ne pas rater». «Grâce au tournoi international inter-clubs, marqué par la présence de plusieurs formations européennes, les athlètes et responsables étrangers ont pu confirmer, de visu, les importants moyens dont dispose l'Algérie, en matière d'infrastructures et de savoir-faire sur le plan organisationnel. Ce qui représente un point supplémentaire dans notre dossier de candidature pour le Mondial- 2020», a-t-il ajouté. En effet, outre 20 clubs africains, cette 7e édition du Tournoi international inter-clubs de Qwan Ki do a drainé la participation de quatre formations européennes, représentant l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie. Quant au Championnat d'Afrique, il a enregistré la présence de 130 athlètes de neuf nations, à savoir l’Algérie, l’Egypte, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Sénégal, le Mali et le Maroc. Chez elle, l'Algérie a été sacrée championne d'Afrique avec un ratio de 20 médailles (8 or, 9 argent et 3 bronze), au moment où le Maroc a pris la deuxième place avec 14 médailles (6 or, 2 argent et 6 bronze), devant la Côte d'Ivoire, 3e avec 9 breloques (5 argent et 4 bronze). Dans le Tournoi international inter-clubs, l'Algérie a brillé essentiellement grâce à l'équipe féminine de Sidi Bel-Abbès qui a pris la médaille d'or en battant en finale celle d'Aïssat Idir (El-Harrach/Alger) qui s'est donc contentée de l'argent.