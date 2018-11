Formation : La DTN programme deux stages sur l’analyse vidéo

La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a programmé deux stages de formation sur l’analyse vidéo en faveur des techniciens des deux Ligues professionnelles 1 et 2, lors de la période allant du 25 au 30 novembre courant, à Sidi Moussa (Alger). ''Pour la première fois et en collaboration avec la société Wyscout, la FAF organise deux stages de formation sur l'analyse vidéo. Le rendez-vous aura lieu aux centre technique national (CTN) de Sidi Moussa'', a écrit la FAF sur son site officiel.

Le premier stage destiné au techniciens de la Ligue1 aura lieu du 25 au 27 novembre, tandis que celui consacré aux techniciens de la Ligue 2 est prévu du 28 au 30 du même mois.

Selon la même source, ces stages permettront de toucher plusieurs points, notamment l'initiation des entraîneurs à l’utilisation de la vidéo comme support de l’analyse de la performance individuelle et collective dans les activités physiques et sportives, ainsi que l'analyse technico-tactique.