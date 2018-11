MCA : Mehdi Benaldjia s’est engagé pour 2 saisons

Libéré par la JSK avant même la fin de la phase aller, Mehdi Benaldjia n'a pas tardé à trouver un point de chute. L'attaquant, annoncé un temps au Club Africain, s'est engagé ce dimanche avec le MC Alger. C'est le 6e club dans la carrière de l'attaquant de 27 ans.

C'était un peu prévisible. En dépit de contacts très avancés avec le Club Africain (D1, Tunisie), Mehdi Benaldjia a choisi de rester en Algérie et de répondre favorablement à la proposition du MC Alger.

les pourparlers entre les deux parties ont débuté au lendemain de la résiliation du contrat du joueur par la JSK et ont abouti à un accord définitif ce dimanche. Mehdi Benaldjia a signé, en effet, un contrat de deux saisons au profit du Mouloudia.

L'ex-joueur de la JSK, passé également par l'USMA, le CRB, le NAHD et la JS Saoura, a effectué dimanche soir sa première séance d'entraînement sous les ordres d'Adel Amrouche. Il a déclaré "vouloir rebondir au plus vite" et "pourquoi pas remporter des titres avec le Mouloudia", a-t-il dit.

Le MCA devrait encore recruter au moins un autre joueur cet été. Adel Amrouche a émis le voeu de faire signer un attaquant de pointe dès son arrivée. Le club algérois pourrait bien exploiter la piste étrangère. Un avant-centre "africain" pourrait ainsi débarquer dans les prochaines semaines.

Amar B.