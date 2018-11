Ligue 1 (14e journée, suite et fin), MCA - USMBA et JSK - NAHD : deux chocs alléchants

La 14e journée de Ligue 1 s'achèvera aujourd'hui, avec les deux derniers matches restants au programme. Il s'agira de deux chocs qui seront très intéressants à suivre.

La JSK, dans une sorte de derby, accueillera, à Tizi Ouzou, au stade du 1er-Novembre, une équipe du NAHD pas au mieux de sa forme, et surtout après les derniers remous qui se sont terminés par la démission du président Ould Zemirli, premier vice-président de la FAF (il pourrait revenir sur insistance des supporters), mais aussi de l'entraîneur en chef, Billal Dziri. Ce dernier, comme on le sait, n'avait pas mis longtemps avant de trouver preneur, puisqu'il a atterri à Bordj Bou-Arréridj. Les Sang et Or auront face à eux une équipe de la JSK qui vient d'essuyer sa première défaite de la saison devant l'USMA, au stade de Bologhine, sur le score de 1 à 0. Les Canaris, de Dumas, vont essayer de bien réagir après leur dernière défaite. Il est clair que ces derniers jours, la JSK ne gagne plus. Elle est comme touchée par une sorte de doute. D'où le fait que ses supporters, qui sont de plus en plus nombreux, vont tout faire pour essayer de la soutenir comme il le faut at home.

Certes, la JSK ne perd pas à Tizi Ouzou, mais, faut-il le rappeler, elle restait sur un nul devant l'O Médéa. Les Nahdistes, pour leur part, ne pourront pas compter sur leur avant-centre et buteur Ahmed Gasmi. Chouiter est en forme et il n'a pas cessé d'affirmer qu'il allait «faire tout son possible pour marquer à Salhi». C'est un match qui promet, et notamment par son résultat.

Au stade du 5-Juillet, le Mouloudia partira avec les faveurs des pronostics en recevant une équipe de Bel-Abbès toujours dans le doute. Les Vert et Rouge n'ont pu gagner, lors de leur dernière sortie au stade du 5-Juillet, devant la coriace formation de la JS Saoura, qui vient, d'ailleurs, de battre l'ESS chez elle, sur le score de 1 à 0. On s'attend à ce que les Mouloudéeens refassent le coup de Bordj Bou-Arréridj. Toutefois, depuis l'arrivée de Bouzidi à la barre technique et surtout leur triomphe en supercoupe devant le CSC, les Abassis ont fait que leur situation en championnat national de Ligue 1 connaisse une certaine embellie. Aux Mouloudéens de nous démentir. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme d’aujourd’hui :

À Tizi Ouzou (17h45) : JSK - NAHD

Au stade du 5-Juillet (17h) : MCA - USMBA