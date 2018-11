M. Messahel : « L’Algérie attend une meilleure compréhension et une conjonction des actions »

L’Algérie attend de son dialogue stratégique avec l’Union européenne (UE) sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme, «une meilleure compréhension», une «lecture correcte» des préoccupations respectives et une «conjonction des actions» en faveur de la paix, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, à l’occasion de la 2e session de ce dialogue de haut niveau.

«Comme avec les autres partenaires aussi, nous attendons de ce dialogue, une meilleure compréhension réciproque, une lecture correcte de nos préoccupations respectives, ainsi qu’une conjonction des efforts et des actions en faveur du renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité, là où elles sont rompues ou menacées dans notre voisinage commun comme au niveau global», a-t-il déclaré, lors des travaux de cette nouvelle session qu’il a co-présidée avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. M. Messahel a précisé, à ce propos, que l’Algérie fonde ce dialogue avec l’UE sur des principes «à même de contribuer à la promotion du bon voisinage, de l’équilibre des intérêts, de la non-ingérence dans les affaires des autres États, du dialogue et des voies politiques pour le règlement des crises et conflits, du rejet des interventions militaires étrangères en violation du droit international, du respect de la souveraineté, de l’unité, de l’intégrité territoriale et de la cohésion nationales des États, de l’appropriation des processus de règlement des crises et conflits par les protagonistes eux-mêmes, sans ingérence ni interférence étrangères, et, enfin, de l’indispensable équidistance par rapport à ces mêmes protagonistes».

Le ministre a estimé, à ce titre, que ce dialogue constitue «une plus-value qualitative au renforcement de la dynamique globale de coopération qui anime et distingue» les relations algéro-européennes dans les différents domaines. «Sa souplesse et sa régularité sont, à cet égard, des caractéristiques importantes qu’il convient de promouvoir», a-t-il plaidé, réitérant «l’importance» que l’Algérie attache à «échanger et à se concerter» avec son grand voisin du Nord sur les questions sécuritaires d’intérêt commun, et sa «volonté d’approfondir et d’élargir ce dialogue» à des domaines nouveaux susceptibles de favoriser la création de synergies mutuellement bénéfiques. Évoquant les possibilités de coopération qui existent dans de nombreux domaines d’intérêt commun, le chef de la diplomatie algérienne a appelé à «plus de coopération» dans les domaines de la cybercriminalité et le cyberterrorisme, domaines que les réseaux criminels et terroristes investissent de plus en plus». Il a mis l’accent, à ce propos, sur la lutte contre le financement du terrorisme, soulignant que ce «fléau s’aggrave, notamment au Sahel, mais pas uniquement, à l’ombre du développement de sa relation avec le crime organisé transnational, mais aussi en exploitant les nombreuses failles dans l’architecture internationale et régionale de lutte contre ce phénomène, telle que relevées par la conférence africaine sur le financement du terrorisme», tenue à Alger au mois d’avril. Le ministre a cité également la coopération policière et les programmes en cours entre la Direction générale de la Sûreté nationale, et le Collège européen de Police (CEPOL).

Le chef de la diplomatie algérienne a souligné, à l’occasion, «l’indivisibilité de la paix et de la sécurité», faisant remarquer que cette donnée «nous est rappelée régulièrement par l’instabilité et l’insécurité que véhiculent, à la fois, le non-règlement des conflits que vivent des pays tels que le Mali, la Libye, le Sahara occidental, ou encore l’aggravation de la menace terroriste dans des espaces aussi vastes que ceux de la bande sahélo-saharienne».



L’Algérie ressent les conséquences sur la sécurité de ses frontières



«L’Algérie reste préoccupée par la persistance de ces foyers de tensions et par leurs multiples effets négatifs sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement socio-économique de toute la région», a-t-il affirmé, citant, à ce titre, le développement du terrorisme, la densification des attentats, l’élargissement de son espace d’action, le retour progressif des combattants terroristes étrangers, les flux migratoires illégaux et leur exploitation par les réseaux mafieux, ainsi que le développement d’une large gamme d’activités criminelles récupérées ou alliées à l’activisme terrorisme.

M. Messahel a soutenu ainsi que l’Algérie «ressent les conséquences sur la sécurité de ses frontières», rappelant que le pays déploie d’«intenses efforts» et «mobilise d’importantes ressources» au service de sa propre sécurité et de celle de ses frontières. «Le fardeau est lourd», a-t-il affirmé. Le MAE a soulevé, par ailleurs, la question de la migration irrégulière, affirmant que ses causes «résident dans le sous-développement qui fragilise et les populations et les capacités des pays d’origine de ces flux migratoires, dans le non-règlement des conflits politiques qui y perdurent, dans la peur du terrorisme et le facile développement des activités criminelles de tout genre». «Ce sont-là des questions qui interpellent autant mon pays, que les pays du Sahel, l’UE et toute la communauté internationale», a-t-il conclu.

---------------------------------

Mme Mogherini : « Une rencontre positive »

L'Algérie et l'Union européenne (UE) sont des «partenaires naturels» en matière de sécurité et de lutte antiterroriste, a affirmé, hier à Alger, la Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, et Vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini.

«L’Algérie et l'Union européenne sont des partenaires naturels dans le dialogue de Haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme», a déclaré à la presse, Mme Mogherini, à son arrivée à Alger, dans le cadre de la 2e session de ce dialogue, qu'elle co-présidera avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Rappelant qu'il s'agit, pour elle, de la 3e visite qu'elle effectue en Algérie durant son mandat, la Haute représentante de l'UE a ajouté qu'elle abordera, avec M. Messahel, «beaucoup de thèmes de priorité commune», citant la Libye, le Sahel, ainsi que la coopération bilatérale dans les domaines économique, scientifique et énergétique. «Je m'attends à une rencontre d'échanges d'analyses, mais aussi à décider des actions communes dans ces secteurs», a-t-elle poursuivi, notant que la conférence sur la Libye à Palerme en Italie est «une opportunité pour coordonner les activités et les actions entre les deux parties».

La responsable de l'UE co-préside avec M. Messahel les travaux dudit Dialogue, lancé en octobre 2017 à Bruxelles. Les deux parties «poursuivront, à cette occasion, leurs échanges sur les menaces terroristes et leurs connexions avec le crime organisé transfrontalier, et examineront les voies et moyens d'approfondir leur coopération dans ce domaine, et procèderont également à un échange sur l'évolution récente des questions régionales et internationales d'intérêt commun».

Cette visite «sera en outre une opportunité pour les deux parties d'examiner l'état et les perspectives de leurs relations bilatérales denses et globales régies par l'Accord d'association, en vue de les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel face aux défis communs de sécurité et de développement dans la région». Ces relations «ont enregistré, par ailleurs, une évolution qualitative, à la faveur de l'adoption des Priorités Communes de Partenariat au titre la Politique Européenne de Voisinage rénovée», selon le ministère des Affaires étrangères. La venue de la Haute Représentante de l’UE, qui fait suite aux visites récentes en Algérie de la chancelière allemande, du président du Conseil italien et du chef de la diplomatie espagnole, ainsi que de la visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères à Paris, au titre du COMEFA, soulignent «la densité et l’étendue des relations algéro-européennes au double plan bilatéral et multilatéral, et la volonté commune de les élever au rang de partenariat stratégique».

L’Algérie est «un partenaire stratégique» de l’Union européenne (UE), a aussi affirmé Federica Mogherini, saluant son «rôle» dans la résolution des crises régionales. «L’Algérie est un partenaire stratégique de l’Union européenne, tant au niveau bilatéral que par son action et influence régionales», a-t-elle déclaré, lors de la 2e session du dialogue de haut niveau UE-Algérie. Selon la chef de la diplomatie européenne, les défis dans le voisinage commun font de l’Algérie et de l’UE des «partenaires privilégiés» sur les questions de sécurité. «Je salue le rôle de l’Algérie dans la résolution des crises régionales et sa disposition à coopérer avec l’UE, et aussi dans le contexte du multilatéralisme, dans ces questions d’intérêt commun», a-t-elle ajouté, soutenant que l’Algérie est «un interlocuteur de premier rang» en ce qui concerne les questions de sécurité régionale. «Il n’est plus possible de faire une distinction entre la sécurité au nord et au sud de la Méditerranée, nous avons une sécurité partagée, comme nous avons une région partagée», a jugé la première responsable de la diplomatie européenne, soulignant la nécessité pour les deux parties de «travailler ensemble», pour stabiliser les zones de crises et garantir la stabilité et la sécurité de la région.

«Je suis particulièrement intéressée à cette occasion par votre analyse sur la situation dans le Maghreb et le Sahel, qui sont des zones prioritaires de notre action commune et de notre action séparée», a-t-elle affirmé. Pour Mme Mogherini, la nouvelle session de ce dialogue, lancé en octobre 2017 à Bruxelles, «matérialise également une des priorités du Partenariat» adoptées, lors du Conseil d’association de mars 2017, et constitue une «excellente opportunité» pour discuter de comment développer davantage une coopération régionale et une coopération entre l’Algérie et l’Europe, pour faire face au terrorisme et au crime organisé, y compris celui qui est responsable pour tout genre de trafic, incluant le trafic de migrants. La haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité a estimé, à l’occasion, que la rencontre «sera la deuxième d’une longue série de rencontres positives et particulièrement importantes pour la sécurité des citoyens» algériens et européens. Elle a estimé, en outre, que la rencontre constitue également une «excellente opportunité» pour échanger sur d’autres questions, citant, à ce titre, le cyber-terrorisme, la déradicalisation et la prévention de la radicalisation.