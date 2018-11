2e session du Dialogue Algérie - UE de Haut niveau : Un partenariat stratégique

Le Premier ministre, M. Ouyahia, a reçu, hier à Alger, la Haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-présidente de la Commission européenne.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, la Haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministère. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Lors de sa visite en Algérie, la responsable de l’UE a co-présidé, avec M. Messahel, les travaux de la 2e session du Dialogue Algérie-UE de Haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme, lancé en octobre 2017 à Bruxelles. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les menaces terroristes et leurs connexions avec le crime organisé transfrontalier, et examiné les voies et moyens d’approfondir leur coopération dans ce domaine.