Stabilité dans la région : Le rôle de l’Algérie salué par le Bundstag

La vice-présidente du parlement allemand (Bundstag), Claudia Roth, a mis en avant, hier à Alger, le «rôle que peut jouer l’Algérie pour réaliser la stabilité» dans la région. Dans une déclaration à la presse, au terme d’une audience que lui a accordée le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, Mme Roth a précisé que l’Algérie pourrait «jouer un rôle important dans la stabilité de sa région qui connaît plusieurs crises». Dans un autre contexte, la vice-présidente de la chambre basse du parlement allemand a souligné l’impératif de «construire des ponts» entre l’Algérie et l’Allemagne, de renforcer la coopération entre les deux pays et de l’élargir à d’autres domaines, à l’instar de l’Enseignement supérieur, de la Culture et de la société civile, estimant que la Méditerranée «constitue un pont à même de consolider la coopération bilatérale». Les deux parties ont évoqué, lors de cet entretien, le Centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, qui constitue aussi, pour l’Allemagne, l’anniversaire de l’octroi du droit de vote à la femme, a indiqué Mme Roth, mettant en avant, à ce propos, la nécessaire implication de la femme dans la vie politique et la consolidation de sa présence dans les Assemblées élues, ainsi que dans d’autres secteurs, «afin de lui permettre d’endosser un rôle plus important».