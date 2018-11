Coopération algéro-allemande : Des bourses proposées aux étudiants

La vice-présidente du Parlement fédéral allemand a assisté, hier à Alger, à des entretiens de sélection pour la bourse internationale (IPS) et à une présentation dudit programme devant les étudiants de l’Université d’Alger 2. «Nous devons construire ensemble des ponts pour créer ensemble un climat de respect et de tolérance. Notre monde connaît beaucoup de crises et de conflits», a déclaré, d’emblée, Mme Claudia Roth. Elle ajoute : «C’est en voulant s’inscrire dans cet idéal, que notre institution a mis en place ce programme, pour que des jeunes de plusieurs pays du monde puissent nous rendre visite pendant cinq mois et voir comment fonctionne la vie institutionnelle et universitaire allemande.»

À ce sujet, l’intervenante annonce d’autres programmes spécifiques à la région du Maghreb d’une durée de quatre semaines chacun. Notons que dans le cadre de la bourse IPS, un total de 120 boursiers venus de 42 États auront, de mars à juillet 2019, la possibilité de mieux faire connaissance du système parlementaire allemand, avec l’aide d’une bourse financée par le Bundestag. L’objectif de ce programme est d’être en contact étroit avec la politique et les processus décisionnels de ce pays. Les boursiers qui seront retenus assisteront les membres du Bundestag dans leur travail parlementaire et participeront à des cours proposés par des universités berlinoises.

Mme Roth indique que tous «les frais de voyage, d’hébergement et d’assurance, y compris une bourse mensuelle, seront à la charge de cette institution». Quant aux conditions de participation, l’oratrice précise que tout candidat doit avoir moins de 30 ans, être en possession d’un certificat de maîtrise de la langue allemande et avoir un engagement civique dans sa société.

Pour sa part, Younès Beladis, ancien étudiant en littérature allemande à l’Université d’Alger 2, qui a eu à intervenir au cours de cette rencontre, a évoqué la possibilité de «choisir entre un programme court de quatre semaines ou un plus long de cinq mois». Ayant participé à une précédente session de ce programme, il affirme opter pour «le choix le plus court», précisant que «nous étions trois Algériens et cette expérience était très intéressante, car elle nous a permis de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement du parlement allemand. Nous avons pu, d’autre part, discuter et échanger avec des parlementaires».

Rappelons que les étudiants algériens désirant poursuivre leurs études supérieures à l’étranger peuvent bénéficier de bourses d’études en Allemagne, dans le cadre du programme Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Ce programme d’échanges universitaires alloue des bourses aux étudiants titulaires d’un diplôme de licence pour poursuivre leur cursus en Allemagne. Ces bourses d’un montant mensuel de 750 euros pour les étudiants en master, 1.000 euros pour ceux inscrits en doctorat et 2.000 euros pour les enseignants-assistants et conférenciers sont d’une importance scientifique avérée. D’autant plus bénéfiques qu’elles sont dispensées dans des universités allemandes reconnues par l’État algérien.

Le programme DAAD, entièrement financé par l’Office allemand d’échanges universitaires, accorde chaque année 100.000 bourses pour des étudiants allemands et étrangers. Celui-ci est considéré comme l’un des meilleurs programmes d’échanges universitaires au niveau mondial.

Une attestation de maîtrise de la langue anglaise est exigée aux étudiants issus des pays dont l’anglais n’est pas la langue officielle, la maîtrise de la langue allemande n’est, d’autre part, pas une condition pour accéder à ce programme. Les candidats retenus pourront bénéficier de bourses d’une durée de 12 à 36 mois.

Sami Kaidi