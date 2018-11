au menu de la Conférence internationale sur la Libye : Retour au calme et remise en marche de l’économie

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, se rendra, aujourd’hui à Palerme, en Italie, où il représentera le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la conférence internationale sur la Libye, indique un communiqué des services du Premier ministère. «M. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, se rendra à Palerme, en Italie, où il représentera Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, à la conférence internationale sur la Libye, conviée par le gouvernement italien», précise la même source. M. Ouyahia sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Les travaux de la conférence internationale sur la Libye ont débuté, hier à Palerme, en Italie, avec l’espoir de sortir le pays de la crise actuelle et de soutenir le nouveau plan élaboré par les Nations unies pour l’organisation des élections en 2019.

Ce nouveau rendez-vous en Sicile, qui intervient après la conférence de Paris en mai dernier, devra se focaliser sur les conditions du retour au calme et la remise en marche de l’économie libyenne, ont indiqué les autorités italiennes.

«La conférence de Palerme est un pas fondamental dans l’objectif de la stabilisation de la Libye et pour la sécurité de toute la Méditerranée», a affirmé le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, soulignant que son gouvernement «n’a aucunement l’intention de dicter des solutions», lors de cette conférence prévue sur deux jours sous l’égide de l’Organisation des Nations unies. À la veille de la tenue de cette conférence, Giuseppe Conte a indiqué, dans une interview au quotidien La Stampa, que «l’Italie veut relever un défi commun, celui de la stabilisation de la Libye et éviter les risques de dégradations supplémentaires de la crise qui pèsent» sur tous les pays de la région. Précisant que «l’Italie et la France partagent le même point de vue et les mêmes objectifs sur le dossier libyen», le président du Conseil italien a souligné que «cette conférence est pour la Libye, et non pas sur la Libye». De son côté, le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez El-Sarraj, a souhaité que la conférence débouche sur «une vision commune vis-à-vis du dossier libyen», appelant «le Gouvernement d’union nationale libyen et les Nations unies à œuvrer de concert pour une solution politique basée sur le dialogue national et la réconciliation entre toutes les parties libyennes».

Dans le cadre des préparatifs de la Conférence, Rome a convié tous les principaux dirigeants libyens, dont le président du Conseil présidentiel, Fayez El-Sarraj, le commandant en chef des forces armées, Khalifa Hafter, le président de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, le président du Haut Conseil d’État, Khaled El-Mechri, ainsi que l’Envoyé de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé. Dans ce contexte, M. Salamé a indiqué que le processus électoral dans le pays devrait démarrer au printemps 2019, après la tenue d’une conférence nationale en début d’année qui devra réunir les différents acteurs libyens, précisant que toutes «les conditions sont désormais plus propices» pour la stabilisation de la Libye.