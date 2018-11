Rencontre sur les accidents touchant les établissements classés en Algérie : Protection des structures vitales

L’épineuse problématique des accidents touchant les établissements classés, plus particulièrement les installations industrielles et énergétiques a été le thème choisi d’un séminaire national qu’abrite depuis hier l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) de Bouchaoui. Plus d’une centaine de participants ont été conviés à prendre part à cette manifestation inaugurée par le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belksir.

Dans son allocution prononcée devant une assistance composée de représentants de plusieurs ministères, de l’ANP, de la DGSN et de la Gendarmerie nationale, des compagnies d’assurance ainsi que des universitaires, il mettra d’entrée en relief l’objectif recherché à travers ce séminaire s’articulant en termes «d’échange de connaissances et d’optimisation de la coopération à même d’élaborer une stratégie commune et complémentaire à même d’assurer une meilleure protection des établissements classés, plus particulièrement les entreprises». Ce qui s’inscrit, ajoute encore M. Belksir au diapason de la volonté très manifestement affichée par les pouvoirs publics à travers la mise en place d’une législation des plus adaptées et conforme au standard universel. Le commandant de la Gendarmerie nationale rappellera en outre que ce corps de sécurité a notamment pour mission d’assurer le contrôle des établissements classées et que l’INCC est doté de toutes les compétences nécessaires pour déterminer avec exactitude les véritables causes des sinistres dont ils font l’objet. Il a par ailleurs plaidé à saisir l’opportunité de ce séminaire pour dégager des recommandations concrètes devant aboutir à des actions effectives visant la prévention de tout accident potentiel dans les établissements classés.

Cet événement constitue en outre occasion pour mettre la lumière sur le rôle des différents organismes qui activent dans ce domaine à l’instar de la gendarmerie nationale, la protection civile et la sûreté nationale, et ce, dans le cadre de la législation en vigueur et suivant une approche plutôt préventive.

En outre, et durant cette manifestation, certains accidents, qui sont produits par le passé au sein des entreprises et unités industrielles et qui de par l’ampleur des dégâts, notamment en pertes humaines, ont choqué l’opinion, ont été rappelés.

L’on retiendra, entre autres, l’explosion de l’unité 40 du complexe GNL de Skikda ayant eu lieu en janvier 2004, qui a provoqué le décès de 27 personnes et blessés 74 autres en sus d’autres dégâts matériels considérables.

Le plus récent des accidents produit dans un établissement classé est l’incendie survenu en octobre 2017 à l’intérieur de l’unité de production de lait en poudre de la Sarl Algérie située à Blida. Avant lui, l’unité N’gaous conserve, de Batna a, elle aussi, fait l’objet d’un incendie qui s’est déclaré en mars 2016 et qui a provoqué des dégâts très importants a des centaines de tonnes de divers matières.

Face à la multiplication de ce genre d’accidents, les participants au séminaire d’hier ont recommandé des responsables des différentes unités industrielles de se conformer strictement à la réglementation en vigueur, de sensibiliser autant que faire se peut leurs personnels quant au danger de ces accidents et de se doter notamment de Plan d’intervention interne (PII).

Il est recommandé en outre de ces mêmes entreprises d’effectuer «des études de danger» suivant une logique d’évaluation des risques et de prise de conscience de leur vulnérabilité face à des sinistres qui peuvent s’avérer si regrettables.

Les séminaristes ont aussi mis l’accent sur le fait que la principales causes des accidents qu’ont connu jusque-là les unités industrielles réparties à travers le pays sont liées à des négligence humaine dans 98% des cas. Ils ont ainsi considéré que la solution idoine pour éviter ce type de catastrophe est d’abord et avant tout d’ordre comportemental. La prise de conscience en la matière est donc une urgence de l’heure

