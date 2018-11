Notre forum, Lutte contre la criminalité : «Le sentiment de sécurité est des plus élevés»

• « Le kidnapping n’est pas un phénomène en Algérie. »

• « Le nombre de meurtres connaît une baisse (222 victimes en 2015, 196 en 2017). »

• « 19 affaires liées à la cybercriminalité proprement dite traitées en 2017. »

• « Les coups et blessures volontaires constituent 70% des affaires liées aux atteintes aux personnes. »



Les chiffres sur la criminalité, présentés hier au Forum d’El Moudjahid par le colonel Zighed Abdelkader, montrent une légère hausse de la délinquance, mais cela ne veut nullement dire que les Algériens vivent dans un climat d’insécurité. Pour preuve, l’Algérie figure à la 7e place du classement 2017 des pays les plus sécurisés au monde, établi par l’Institut de sondage américain Gallup.

Le colonel Zighed Abdelkader, chef du bureau de la délinquance et de la criminalité de la division de la police judiciaire au commandement de la Gendarmerie nationale, estime que les statistiques criminelles sont un moyen et non pas une fin en soi. Le plus important pour cet expert en criminologie est l’interprétation des chiffres. Une interprétation qui doit se faire de manière objective. Et justement cette façon de voir les choses adoptée par le commandement de la Gendarmerie nationale, a permis de conclure que la criminalité en Algérie, est en légère hausse. Cette augmentation est liée à l’évolution démographique et l’accroissement de la mobilité des Algériens en raison du développement des voies de communication (routes, autoroutes) et le renouement avec les sorties après le retour de la paix et de sécurité. Les analyses de la Gendarmerie nationale reposent sur trois indicateurs. Le premier concerne les atteintes aux personnes. Si en 2012 elles étaient de l’ordre de 14.000, elles sont passées en 2017 à près de 24.000.

Les coups et blessures volontaires en constituent 70%, mais ce qui mérite d’être relever, explique l’expert, est que le criminel algérien est violent. C’est pourquoi dit-il, il faut la conjugaison de tous les efforts, l’implication de la société civile de la famille pour endiguer cette problématique. Ou du moins prévenir la propagation de la violence au sein de la société et entre les individus. Pour les 30% restants, ils englobent les menaces, les homicides. Ces derniers sont en légère régression. De 222 victimes en 2015, le nombre est passé à 196 en 2017. Si les chiffres parlent d’eux mêmes, on a l’impression que les assassinats sont monnaie courante en Algérie. Le colonel Zighed souligne que cette impression est la conséquence de la sur-médiatisation des affaires.

Ajoutant dans ce sillage, que notre pays est, dans ce chapitre, loin en dessous des normes internationales (deux homicides pour cent mille habitants). Le deuxième indicateur pris en compte par le service de sécurité pour étudier l’ampleur de la criminalité a trait aux atteintes aux biens. Ce volet a lui aussi enregistré une nette hausse. De 18.298 affaires en 2012, le chiffre est passé, en 2017, à 20.990. Les vols constituent près de 70% dont 21% sont des cambriolages.

Si le nombre de cas de vols a augmenté, l’invité de notre forum l’explique par la miniaturisation des produits (des produits de petite taille, mais qui coûtent cher).

Ce qui encouragent les délinquants, ou ceux qui font leur entrée dans la délinquance, à procéder aux vols, c’est la facilité et l’accessibilité. A cela s’ajoute le fait que la situation socioéconomique des Algériens s’est nettement améliorée, au point où ils ont acquis plusieurs objets de valeur présentant des opportunités de crimes faciles à saisir. Le troisième indicateur est lié à l’activité du crime organisé. La forme la plus représentative de l’évolution de ce volet concerne le trafic de drogue et la contrebande.



40 tonnes de cannabis saisies en 2017



Si l’Algérie a toujours été un pays de transit, elle s’est avec le temps transformé en pays consommateur. Des quantités importantes ont été saisies par les services de gendarmerie, qui ont multiplié les efforts et les stratégies pour protéger nos frontières.

Des stratégies qui ont donné des résultats, puisque les quantités saisies ont diminué, 80 tonnes de cannabis en 2016, et 39 tonnes en 2017.

Ce qui fera dire à l’officier de la gendarmerie que la vigilance a épargné notre société de 40 tonnes de cannabis supplémentaires. Par ailleurs, le conférencier, a indiqué que l’Algérie n’est pas à l’abri de la cybercriminalité. Cette nouvelle forme de criminalité qui concerne les atteintes aux systèmes automatiques des données reste intimement liée au degré de numérisation.

Pour le moment, la Gendarmerie nationale a recensé, en 2017, 904 affaires dont 19 seulement relèvent de la cybercriminalité proprement dite.

Le reste s’agit d’affaires de droit commun (diffamation, atteinte à l’honneur des personnes, insultes...) c’est dire que les petits délits ont changé d’espace avec l’utilisation des réseaux sociaux. Interrogé sur le kidnapping, le colonel Zighed a expliqué qu’en Algérie, il ne s’agit pas de phénomène. En conclusion, notre invité dira que certes les chiffres montrent que la criminalité est en hausse, mais cela ne veut pas dire que nous vivons dans un climat d’insécurité. Et ceci grâce à toutes les mesures prises par les services de sécurité, pour preuve l’Institut Gallup qui classe les Etats en matière de perception de sécurité et de l’application de la loi, a classé notre pays, sur 136, à la 7e place en matière de sentiment de sécurité.

Nora Chergui