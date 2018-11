Béjaia : Plusieurs communes raccordées au gaz

Pour examiner de près la situation de raccordement en gaz de ville de plusieurs projets en cours et l’inscription de nouvelles opérations d’alimentation en électricité au profit des communes éloignées de la wilaya de Bejaia, le président-directeur général (PDG) de la Société nationale de l’électricité et du gaz, Mohamed Arkab, a effectué hier une visite de travail et d’inspection dans trois communes de la wilaya.

Accompagné du wali, du président de l’APW et des cadres du secteur, l’hôte de la wilaya s’est rendu dans la commune de Beni Maouche où il a procédé à la mise en service de distribution publique (DP) du gaz de ville et qui a permis aux habitants de 1.400 foyers de cette localité de bénéficier de cette denrée précieuse et en finir avec le calvaire de l’approvisionnement en gaz butane.

Le wali, Ahmed Maabed, a souligné «qu’un programme ambitieux de raccordement de gaz de ville sera lancé prochainement et touchera plusieurs communes dépourvues à travers la wilaya, qui accusent un grand retard d’alimentation de gaz de ville, principalement les localités montagneuses et éloignées qui enregistrent un climat rigoureux avec un froid glacial et la neige durant l’hiver.

Ce programme touchera aussi bien les habitants que les infrastructures scolaires des trois paliers. La wilaya doit impérativement rattraper ce retard.

A El Kseur, le PDG de la Sonelgaz a visité la zone industrielle. Les pôles urbains d’Ighzer Ouzarif, commune de Oued Ghir, et Sidi Boudraham, commune de Bejaia, ont reçu la visite de la délégation où M. Arkab a longuement écouté les explications fournies par les responsables de ces deux projets et examiné les problèmes d’amenées d’électricité et de gaz particulièrement pour le pôle urbain de 16.000 logements de Oued Ghir dont les logements sont en voie de réalisation, et dont certains sont même achevés, ils nécessitent le raccordement en gaz et électricité rapidement pour permettre aux futurs bénéficiaires de prendre possession de leurs logements. De son côté, le PDG de Sonelgaz après avoir pris connaissance de la situation générale de la wilaya de Bejaia en matière de raccordement en gaz de ville et électricité a montré toute sa disponibilité en assurant les responsables locaux de la mise en place de tous les moyens nécessaires pour rattraper le retard et doter la wilaya d’un programme conséquent pour permettre une mise à niveau du secteur énergétique dans la wilaya.

Les pôles urbains d’Oued Ghir et Bejaia sont pris en considération et un programme sera affecté dans les brefs délais pour le raccordement en gaz et électricité de toute la consistance du projet.

M. Laouer