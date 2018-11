Saint augustin et l’émir Abdelkader : Deux personnalités d’exception

Saint Augustin et l’Emir Abdelkader, sont deux illustres personnages représentent un patrimoine national et universel important qu’il est nécessaire de valoriser et d’entretenir pour l’avenir de l’humanité et le dialogue des religions, ont insisté chercheurs et historiens présents hier à Annaba à la rencontre qui s’est tenue au théâtre régional Azzedine-Medjoubi, en présence de l’ambassadeur d’Italie, Pasquale Ferrara et du wali, Toufik Mezhoud. Les intervenants ont procédé à une comparaison entre les deux personnalités en l’occurrence Saint Augustin et l’Emir Abdelkader, chacun dans son époque.

Les chercheurs et historiens ont été unanimes à souligner que ces deux personnalités ont des points communs et se singularisent par le combat et la défense de la vérité et de la liberté. L’ambassadeur d’Italie a estimé dans ce cadre que ces deux personnalités ont un sens inné du dialogue entre les peuples qui s’impose aujourd’hui plus que jamais pour résoudre les problèmes qui se posent dans le bassin méditerranéen. Saint Augustin et l’émir Abdelkader ont vécu, tous deux, dans l’ambiance de la Méditerranée, a indiqué l’ambassadeur, appelant ‘‘à regarder vers le passé pour aller ensemble vers le futur’’. La descendante de l’Emir Abdelkader, Zohour Boutaleb, secrétaire général de la fondation éponyme, a estimé, pour sa part, que cette rencontre consacrée à ces deux personnalités a été organisée justement pour faire connaître ces deux Algériens qui représentent un patrimoine important de notre culture qu’il faut préserver. Les Algériens connaissent l’Emir Abdelkader en tant que combattant et fondateur de l’Etat algérien moderne seulement, mais ne savent pas qu’il est poète et diplomate, a-t-elle souligné. Ce qui est important, a-t-elle souligné, c’est de montrer que ce sont les grands de ce pays qui ont fait l’histoire de l’Algérie de la Numidie jusqu’à aujourd’hui. Intervenant à son tour, le professeur Mohammed Taïbi, sociologue et anthropologue, a estimé que Saint Augustin et l’Emir Abdelkader représentent deux pyramides algériennes de par leur itinéraire et leur courage. Ces deux personnalités ont donné à la Méditerranée du sud son poids et son rayonnement, a-t-il insisté. Il faut que ces deux personnalités soient enseignées dans les programmes scolaires, a plaidé pour sa part Nadjia Kebour, professeur à l’université de Boulogne.

B. Guetmi