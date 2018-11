Sétif : les nouveaux chefs de daïra installés

En procédant ces jours derniers à l’installation des quatre nouveaux chefs de daïra nommés au titre du dernier mouvement opéré par le Président de la République avec de nouveaux chefs de daïra à Amouchas, Guedjel, Djemila et Sétif, le wali, Nacer Maskri, s’il s’est particulièrement attardé sur l’impact de ce mouvement dans la redynamisation et la consolidation de la stratégie du développement local, n’a pas manqué tout en se penchant sur les spécificités de chacune de ces circonscriptions, de faire état des efforts consentis par l’Etat afin d’améliorer le quotidien du citoyen et d’appeler les élus locaux et les différents intervenants sur le terrain à se hisser au niveau des exigences qui s’imposent.

A Sétif, où il a procédé hier à l’installation du nouveau chef de daïra Kamel Itouchène, en présence des autorités civiles et militaires ainsi que les cadres de cette daïra, chef-lieu de wilaya, et des élus de l’APC de Sétif, le wali qui a saisi cette opportunité pour féliciter le nouveau locataire et remercier l’ancien chef de daïra promu au poste de secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset pour les efforts consentis, a consacré une large part de son intervention aux potentialités que recèle à tous les niveaux cette wilaya et partant cette grande ville qui vient de remporter le premier prix du Président de la République de la Ville verte.

Autant d’acquis qui pourtant n’auront été à la mesure des attentes du citoyen, établissant ainsi un constat rigoureux à l’endroit des élus et gestionnaires de cette commune qui dira-t-il mérite certainement plus et mieux au vu de son envergure et la place qu’elle occupe au niveau national. Sans concession aucune et arguments forts à l’appui le wali reviendra sur certains indicateurs relevés entre les grands axes de la feuille de route et qui hélas ne se sont traduits que par un bilan qu’il qualifiera de négatif au titre de cette première année. Un constat qu’il attribuera à cette mésentente entre les membres de l’APC et cette collectivité avec la daïra, appelant de ce fait les élus à agir en symbiose main dans la main dans la concertation et la coordination qui se doivent avec le chef de cette daïra, chef-lieu de wilaya. «Nous avons à charge de placer la barre très haut et d’agir tous ensemble dans un seul sens qui est celui du développement», ajoutera-t-il haut et fort lorsqu’il fera état du retard accumulé, ajoutant en faisant état des divergences qui, dira-t-il, ne servent pas l’intérêt général, que «la commune n’appartient à personne» exhortant tous élus à agir ensemble pour relever les défis qui s’imposent en annonçant la mise en place prochaine d’un comité de la ville de Sétif au moment notamment où il mettra l’accent sur toutes ces potentialités que recèlent la wilaya et cette commune au titre de la solidarité communautaire et qu’il faudra, dira-t-il, mettre à profit. «La citoyenneté ce n’est pas des mots mais des actes», conclura-t-il.

Les trois autres nouveaux chefs de daïra sont Chaouch Amar, pour Amouchas, Chenouf Saad, pour Guedjel, et Belkacem Mohamed, pour la daïra de Djemila.

F. Zoghbi