M. Bedoui aujourd’hui à Sidi Bel-Abbès : Plusieurs infrastructures inaugurées

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, et M. El-Habiri Mustapha, Directeur général de la Sûreté nationale, effectueront aujourd’hui une visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, au cours de laquelle il sera procédé à l’inauguration d’un certain nombre d’infrastructures sanitaires, telles que la clinique de la police et le Centre régional anticancéreux, à la pose de la première pierre d’une unité d’aluminium et la tenue d’une rencontre avec le mouvement associatif.

Riche donc en activités, en événements et en enseignements car relevant d’un effort soutenu de l’Etat pour l’équipement des régions et l’amélioration d’un cadre de vie du citoyen en général. Effectivement, la visite vise, entre autres, à promouvoir le secteur de la santé consolidé en la circonstance par deux infrastructures. Il s’agit du centre régional anticancer aux normes internationales, au vu de la consistance de l’investissement opéré appelé à couvrir les besoins en la matière de nombreuses wilayas limitrophes, et de la clinique territoriale de la police. Un établissement ainsi spécialisé dans le traitement de la maladie du cancer avec l’ensemble des équipements appropriés de dernière génération et un autre à la vocation multiple pour répondre aux attentes et préoccupations d’un corps de sécurité perpétuellement en mouvement pour la protection des biens et des personnes. Les deux responsables donneront en outre le coup d’envoi à la construction d’une unité d’aluminium du groupe Hasnaoui pour l’accompagnement et la modernisation du secteur du bâtiment. Un secteur au cœur des priorités dans l’action du gouvernement pour maintenir une cadence dans la livraison à intervalles réguliers de logements. Des logements pour atténuer l’intensité d’une crise, résorber l’habitat précaire et rendre les agglomérations et cités attrayantes. Le deuxième volet de cette visite a trait à une rencontre avec la société civile pour débattre un certain nombre de questions liées à l’environnement et à la participation citoyenne dans le développement. Opportunité sera certainement offerte pour le membre du gouvernement de s’étaler sur les reformes engagées de manière à rendre une administration efficiente et efficace à l’écoute de l’administré et d’insister sur les notions de service public et d’accueil.

Pour leur part, les représentants du mouvement associatif tenteront d’aborder les préoccupations de la région et de citer les contraintes freinant sa promotion et son évolution. Le mouvement écologique, si représentatif et aussi influant sur la scène locale, s’étalera sur la nécessité de l’aménagement de l’oued Mekkerra, ce canal d’eau usées à ciel ouvert et la réhabilitation du lac Sidi Mohamed Benali, ce site de détente et de villégiature. Des présidents d’associations activant dans le domaine de la santé exposeront certainement l’état de délabrement du CHU dont la création remonte aux années 1930 pour rappeler la nécessité de la construction d’un nouvel établissement. Parcs de stationnement pour la fluidité d’une circulation devenue encombrante, le déplacement de la pénétrante qui se trouve dépassée au vu de l’extension du tissu urbain et autres seront les thèmes qui seront exposés au ministre. De l’animation en perspective lors de cette rencontre fructueuse à plus d’un titre et si indicative quant à un sens de la communication entre le sommet et la base et l’approfondissement d’un concept de décentralisation.

A. Bellaha