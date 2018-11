Santé : le défi de la digitalisation

La 2e Conférence-Expo, dédiée à la E-santé et à la Modernisation des Infrastructures Hospitalières, a été organisée, hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger), par World Trade Center Algiers (WTCA), en coordination avec ACMS Communication. S’exprimant à cette occasion, M. Sid-Ahmed Tibaoui, directeur de WTCA, a insisté sur la nécessité à intégrer davantage les nouvelles technologies dans les différents établissements hospitaliers. Il estime que l’investissement dans les technologies innovantes permettra, sans nul doute, à la modernisation de notre système national de santé. Il a ajouté que l’innovation, ce n’est pas seulement une question de coût, mais aussi une question d’usage, pour que l’entreprise soit bien géré. Devant un parterre d’experts et de professeurs, le patron de WTCA a indiqué que «les capacités techniques ou scientifiques nationales sont interpellées à intervenir, selon leur spécialité, pour des actions multidisciplinaires et multisectorielles à l’effet d’engager en direction de la recherche et le système de santé, des étapes futures de progrès, tout en priorisant l’amélioration des techniques par des innovations scientifiques». M. Tibaoui a insisté également sur la nécessité de soutenir un système de soins de haute qualité accessible et viable à tous les citoyens. Mettant l’accent sur les objectifs de cette 2e édition de la «conférence-expo», il a souligné que «celle-ci constitue une opportunité idoine aux spécialistes du domaine de la santé et des nouvelles technologies de se rencontrer afin de déterminer et d’analyser les opportunités, les enjeux et les perspectives de développement du secteur de la Santé en Algérie, par l’intégration des technologies numériques dans le quotidien des praticiens de la santé». De son côté, M. Mohamed El-Amine Djaker, spécialiste des TIC à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a plaidé pour «l’intégration impérative des nouvelles technologies pour le développement du secteur de la Santé». Il nous a notamment appris que l’OMS a proposé au ministère de la Santé, un projet portant sur l’accompagnement de la stratégie nationale en matière de e-santé : «Nous souhaitons partager avec l’Algérie des expertises qui ont été déjà développées dans certains pays dans le domaine de la e-santé, et de l’accompagner pour une vision à long terme. Aussi, pour la prise en compte des aspirations de toutes les parties pérennantes de la e-santé.» Il a ajouté que la mise en place d’un cadre législatif pour réglementer ces nouvelles technologies et éviter le dérapage est primordiale, car, a t-il dit, «à travers ce cadre juridique, on va rassurer les malades que ces nouvelles technologies constituent un outil de solutions». L’expert n’a pas manqué de rappeler qu’un projet a été lancé en collaboration avec le ministère de la Poste et des TIC sur la télécommunication. Il a fait savoir qu’actuellement, 20 centres connectés appliquent davantage cette option. Pour sa part, Aït Rached Amine, manager auprès de Schneider Electric, a indiqué que l’utilisation des TIC dans le secteur de la Santé est une nécessité. Aujourd’hui, on fait face à des mutations technologiques énormes. Il faut les exploiter rationnellement au profit de développement et de l’amélioration des qualités des soins.

Makhlouf Ait Ziane