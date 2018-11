Ouverture de cliniques privées : Plus de 140 demandes déposées chaque mois

«Pas moins de 140 demandes d’ouverture de cliniques privées sont formulées chaque mois.» C’est ce qu’indiquent les statistiques récentes fournies par les services du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Selon la même source, les demandes d’ouverture de cliniques privées émanent, notamment des médecins spécialistes qui ont déjà effectué leur service civil. Ceux-ci s’organisent en groupe pour pouvoir bénéficier des mesures incitatives, telles que les crédits ANSEJ, et ouvrir ainsi des structures polyspécialités.

Parmi les régions qui suscitent l’intérêt des médecins qui veulent se lancer dans l’ouverture de leur propre cabinet médical, la wilaya d’Alger figure en tête de liste des demandes déposées, suivent les wilayas de Constantine, d’Oran et de Sétif, alors que les wilayas du Sud enregistrent une affluence «plutôt timide» par rapport aux autres régions du pays.

Néanmoins, ne pouvant répondre positivement à toutes ces demandes groupées, et pour assurer une meilleure répartition de spécialistes à travers les différentes régions du pays, le ministère de la Santé a décidé d’adopter le système de zoning au profit des médecins spécialistes désirant ouvrir leur clinique privée.

En effet, le département de M. Mokhtar Hasbellaoui vient d’ouvrir de nouvelles perspectives aux spécialistes, pour leur permettre de lancer leur propre clinique dans les régions qui enregistrent des manques dans certaines spécialités médicales, dans le seul souci d’optimiser la prise en charge du patient. De ce fait, l’ouverture d’une nouvelle clinique dans une région est impérativement soumise à cette condition qu’il n’y ait pas d’autres médecins exerçant dans la même spécialité. À ce titre, il est utile de savoir que le médecin spécialiste souhaitant ouvrir une clinique privée est tenu de déposer sa demande au niveau de la direction de la santé de wilaya.

Cette demande sera transférée, par la suite, au niveau de la commission nationale chargée de l’étude de ce genre de dossiers, pour trancher la question d’accorder ou non l’autorisation d’ouverture d’une clinique privée dans la zone souhaitée. Cette commission relevant du ministère de la Santé est composée de représentants du Conseil de l’ordre des médecins, de la direction de la santé, en plus des représentants de la Direction des ressources humaines. Il est à noter que lors de l’examen des dossiers, la commission prendra en considération un certain nombre de critères, dont la densité de population dans la région concernée par la demande, les spécialités disponibles et le nombre de médecins exerçant dans la région.

Il est également stipulé que l’existence de structures médicales, publiques ou non, figure également parmi les critères d’octroi des autorisations de licences d’ouverture de nouvelles cliniques privées. Pour une meilleure répartition des spécialistes à travers l’ensemble du territoire national, le ministre de la Santé avait décidé, il y a deux années, de geler toute les opérations d’ouverture de cliniques privées.

En effet, pour opérer une complémentarité entre les deux secteurs, à savoir le public et le privé, il est devenu vital, pour le département de la Santé, de veiller à une bonne répartition géographique des structures de santé, et cela dans l’intérêt du citoyen.

Pour ce faire, le ministère s’est attaché pour la mise en place de la carte du Schéma d’organisation et de planification sanitaires qui figure désormais dans la nouvelle loi sanitaire, et qui projette, entre autres, de combler les insuffisances pouvant être enregistrées dans certaines régions reculées et enclavées du pays.

Depuis quelques années déjà, il n’est plus question pour les praticiens spécialistes de cibler les grandes villes, déjà bien desservies par un tissu sanitaire important, et de délaisser les régions rurales et de l’extrême sud du pays, tout cela pour faire un maximum de profits, sans penser à l’option du service public. Il faut dire que la complémentarité entre les secteurs public et le privé en matière d’offres de soins est l’une des idées forces de la nouvelle politique du système de santé, qui s’attelle à mettre en place des mécanismes susceptibles d’optimiser la prise en charge du citoyen algérien.

Kamélia Hadjib