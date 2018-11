Nouvelles cités et résidences : Garantir un accès rapide aux services des télécommunications

Trois conventions-cadres ont été signées hier, entre Algérie Poste et Algérie Télécom, et l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), ainsi que l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

Les ministres en charge du secteur de l’Habitat et celui de la Poste sont unanimes quant à l’impératif de mettre à la disposition des citoyens, tous les moyens, pour leur garantir «des voies d’accès aux infrastructures et aux services publics de proximité».

C’est lors d’une visite d’inspection à la nouvelle ville de Sidi-Abdallah, et à la localité de Birtouta (Alger), que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, accompagné de Mme Houda-Imane Faraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, ont présidé la cérémonie de signature des ces conventions, en insistant sur «l’importance de la stratégie gouvernementale pour coordonner les efforts entre les différents secteurs, en vue d’accompagner l’extension urbaine et la réalisation des grands projets d’habitation», comme l’ a déclaré M. Temmar, tandis que Mme Faraoun a évoqué la nécessité de «faciliter aux citoyens l’accès aux offres du service public».

Les accords qui lient désormais les secteurs de l’Habitat à celui de la Poste concernent les télécommunications et les services de la poste. Ces conventions-cadres relatives au volet postal s’articulent autour de la mise à la disposition d’Algérie Poste, de locaux, que le secteur s’engage à aménager en bureaux de poste, au sein des nouvelles cités et résidences, pour accompagner l’extension du tissu urbain, et offrir des services postaux et financiers aux nouveaux résidents, dès leur installation.

S’agissant du volet des Télécommunications, l’entreprise Algérie Télécom a, avec ses partenaires, défini, à travers les conventions signées, les conditions et modalités de prise en charge des aménagements adéquats dans les cités d’habitation existantes, ainsi que les réservations dans les nouveaux projets de construction, nécessaires aux déploiement des réseaux à fibre optique.

Cette démarche est destinée à accélérer les délais de raccordement des habitations dans les nouvelles cités, afin de leur garantir un accès rapide aux services des télécommunications, d’internet et de téléphonie, et rationaliser ainsi les dépenses publiques, en évitant de détériorer les constructions après l’achèvement des travaux, pour y insérer les câbles du réseau, mais aussi de sauvegarde l’esthétique urbaine.



Coordination des efforts pour un service public de proximité



La signature de ces accords a été l’occasion, pour la première responsable du secteur de la poste et des télécommunications, d’évoquer le fait que «l’extension du tissu urbain, due à la densité démographique, impose à l’État d’intensifier ses efforts». Pour concrétiser une action gouvernementale coordonnée, «il a fallu, dans un premier lieu, aménager les locaux en bureaux de poste, pour aider à atténuer les pressions au niveau des nouvelle cités», a expliqué Faraoun, qui envisage, dans un deuxième phase, que «dans l’avenir, la réalisation de ces infrastructures sera inclue dans les cahiers des charges, sans qu’il soit nécessaire de relancer les travaux de réaménagement».

Même si les locaux aménagés permettent de diminuer la pression, la ministre a exprimé le souhait de voir «réaliser des bureaux de poste indépendants dans des endroits proches des nouvelles habitations». Et c’est, ajoute-t-elle, «l’objectif de la signature de ces conventions».

Pour ce qui est des télécommunications et de la généralisation de l’accès aux nouvelles technologies, telles que l’internet à haut débit et la téléphonie, la ministre a estimé avantageux «d’intégrer, dans le futur, l’étude et la réalisation des installation des télécommunications, de la fibre optique, dans les cahiers des charges, pour la conception des futurs réalisations».



Intégrer les services au sein des zones d’habitation



Les déclarations de Faraoun font écho à celles tenues par son collègue du gouvernement, M. Temmar, qui, rappelons-le, a mis en exergue, il y a quelque temps, lors de l’inauguration du projet de réalisation de 2.700 logements publics promotionnels (LPP) au même lieu (Sidi Abdallah), l’intérêt à accorder «aux infrastructures de proximité», en ce qu’elles permettent «d’intégrer les services au sein des zones d’habitation». M. Temmar a annoncé que la convention sera généralisée au niveau national.

La visite sur site, hier, a également été l’occasion pour les deux ministres, de procéder à l’inauguration de trois bureaux de poste. Une réalisation s’inscrivant dans le plan de densification postale destiné à la wilaya d’Alger.

Il s’agit, notamment de locaux aménagés en bureaux de poste, situés à la Cité AADL et la cité LPP de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, ainsi que la cité de Chaâibia, à Ouled Chebel-Birtouta.

La mission de ces nouveaux bureaux de poste est de contribuer au renforcement du réseau postal au niveau de la wilaya d’Alger, et qui est constitué actuellement de 242 bureaux.

Les nouvelles structures permettront, également, d’améliorer davantage, à la fois, la densité postale de la wilaya, ainsi que la qualité du service public fourni aux citoyens.

Les deux ministres ont, en outre, inauguré une agence commerciale d’Algérie Télécom, située à la nouvelle ville de Sidi Abdallah.

L’opérateur de téléphonie compte actuellement 30 Actels et 12 points de présence répartis à travers le territoire de la capitale. Ils sont destinés à fournir un large éventail de services à plus de 526.000 abonnés à la téléphonie fixe, 428.000 abonnés à l’internet ADSL et 77.000 abonnés à internet 4GLTE.

Tahar Kaidi