Prix national de l’artisan : Un témoignage de reconnaissance

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud a affirmé hier que le secteur de l’artisanat qui compte plus de 500 000 activités artisanales à travers le pays, est un secteur créateur de richesse ,de valeur ajoutée et d’emploi

«L’activité artisanale, source de revenus pour plus d’un million d’artisans, contribue à la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel multiple et divers au même titre qu’elle contribue à la consolidation de l’identité nationale », a précisé le ministre dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de remise des prix de l’artisan traditionnel et des métiers.

Le ministre n’a pas manqué de relever l’importance accordée à la formation qui constitue, selon lui, « la pierre angulaire sur laquelle repose secteur de l’artisanat pour développer les compétences locales et les différentes activités ».

« L’importance accordée par l’Etat à l’artisan est perçue à travers les moyens qu’elle met en place pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans tous les domaines d’activité, ainsi qu’a travers les dispositifs d’aides conçus exclusivement pour encourager les jeunes à pénétrer le monde de l’entrepreunariat », a-t-il indiqué, soulignant le rôle des chambres d’artisanat et des métiers qui assurent la prise en charge adéquate des préoccupations des artisans.

M. Benmessaoud a également précisé que le secteur de l’artisanat « contribue de manière directe au développement économique et sociale du pays et ce grâce aux réformes initiées par le gouvernement et qui visent à réhabiliter l’artisanat à travers différentes formes de soutien».

Cette dynamique de création d’activités et de poste d’emploi, a eu, selon M. Benmessaoud « un impact direct sur les capacités de production ce qui qualifie le secteur de l’artisanat à jouer un rôle primordial dans le cadre de l’effort de développement national ».

« Nous œuvrons dans le cadre de la vision stratégique du secteur à l’horizon 2025, qui détermine la contribution des activités de l’artisanat dans le développement local, à travers le développement de capacités concurrentielles et productrices et la création d’emploi ainsi que l’intégration dans les différentes branches de l’activité économique. Nous oeuvrons également à accélérer la croissance à travers la diversification des centres de promotion et l’amélioration du niveau de performance des institutions et organisations de la société civile » a expliqué le ministre.



Six œuvres artisanales récompensées



La journée nationale de l’artisan célébrée le 9 novembre de chaque année, se veut selon le premier responsable du secteur du tourisme, un témoignage de reconnaissance à cette frange de la population qui a su garder et perpétuer un héritage ancestral faisant partie de la composante identitaire nationale. « La célébration de la journée nationale de l’artisan est l’occasion de saluer le rôle important que joue ce dernier dans le domaine de la création d’emploi et de valeur ajoutée. L’artisan contribue à répondre aux besoins de la société en matière de produits et de service », a rappelé le ministre. ».

Six travaux ont été retenus pour être récompensés à l’occasion de cette cérémonie. Il s’agit en effet, de l’œuvre de l’artisan Kramdi lakri de Bouira qui a décroché le premier prix dans la catégorie du travail de la laine et des produits assimilés. Ont été récompensés également Allal Anouar de Tlemcen pour son travail sur des matériaux divers, Derbal Youcef de Mila pour son travail du minerai, Chioub Mohamed d’Alger pour la catégorie travail de l’argile, du plâtre, du verre et assimilés, Ameziane Tassedit de Tizi Ouzou dans la catégorie travail du bois et dérivés, et enfin Amar Mokhtar de Tiaret dans la catégorie travail du cuir.

Les artisans ont également saisi l’occasion pour rendre hommage au président Abdelaziz Bouteflika pour l’intérêt qu’il accorde à cette catégorie de métiers, à travers la remise d’un prix reçu en son nom par M. Abdelkader Benmessaoud.

Salima Ettouahria