La 8e édition du colloque « Choumoua’ la tantafi » : Le romancier Bouyedjra à l’honneur

La 8e édition du colloque littéraire «Choumaa la tantafi» (Bougies qui ne s’éteignent jamais), qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain à Oran, sera dédiée au romancier et universitaire, Mohamed Bachir Bouyedjra, pour ses contributions littéraires et études critiques, a-t-on appris auprès des organisateurs. L’universitaire, Mohamed Bachir Bouyedjra, sera honoré pour ses écrits ayant contribué à la relance du mouvement littéraire dans le pays, a souligné la directrice de la maison de la Culture «Zeddour Brahim Belkacem». Le Dr Bouyedjra, qui enseigne actuellement au département de langue arabe et des lettres à l’université d’Oran, est un des pionniers de la critique littéraire arabe qui a tant donné à la recherche sur le patrimoine algérien, a ajouté Bakhta Kouadri. Sur le plan académique, Mohamed Bachir Bouyedjra a publié plusieurs articles dans des publications littéraires dont «l’Emir Abdelkader et la littérature arabe contemporaine» où il a abordé la place qu’occupe le chef de la résistance populaire algérienne dans la poésie arabe et «la dialectique du génie et de la modernité dans la pensée de l’Emir Abdelkader». Les bibliothèques nationales et universitaires comportent aussi des études critiques de Bouyedjra. Cet homme de lettres a également présidé les soutenances de thèses universitaires et participé à plusieurs rencontres littéraires nationales et arabes. Le colloque «Choumaa la tantafi», dont l'ouverture est prévue au théâtre régional «Abdelkader Alloula», constitue une occasion pour débattre des œuvres de l’universitaire Bachir Bouyedjra à travers des témoignages d’universitaires et d'hommes de lettres, a indiqué la directrice de la maison de la Culture. Les travaux de cette rencontre seront abrités par l’université d’Oran 1 «Ahmed-Benbella» avec l’annonce des résultats du concours national du meilleur récit et la remise du prix à un seul lauréat, a-t-elle fait savoir.