A Ibn Zeydoun et à Mohamed-Zinet : Le 9e Fica du 1er au 9 décembre prochain

Le commissariat du Festival international du cinéma d’Alger (Fica) a annoncé l’organisation, entre le 1er et le 9 décembre prochain, de la 9è édition du Festival à Alger. Le festival, dédié au film engagé, sera organisé sous la patronage du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi entre le 1er et le 9 décembre 2018, dans les salles Ibn Zeydoun et Mohamed-Zinet de l’Office Riadh El Feth (OREF), a déclaré à l’APS la commissaire du festival, Zahira Yahi. Mme Yahia a fait savoir, à ce propos, que la commission en charge de la sélection des films participant à la compétition officielle (les deux catégories de long métrage de fiction et de films documentaires) avait opté pour une sélection d’£uvres "qui seront projetés sur le grand écran pour la 1ère fois, ainsi que des films récemment produits, aussi bien algériens et qu’étrangers, en provenance de 14 pays". Elle a ajouté, en outre, que la préparation de projection de ces films se fera "dans les meilleurs conditions techniques, et en présence des réalisateurs, à raison de 3 séances par jour (14h00, 16h30 et 19h00)". Pour rappel, la 8è édition du Fica organisée à la salle El Mouggar et à la cinémathèque d’Alger (1-8 décembre 2017) avait enregistré la participation de 18 oeuvres cinématographiques, dont 9 films documentaires et 9 long métrages, entrés en lice pour le Grand Prix, le prix de Jury et celui du public.