La main droite du colonel, de Nadia Boukhelat : Un roman glorifiant la souveraineté nationale

Le roman La main droite du colonel qui glorifie la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de la souveraineté nationale est à sa deuxième édition, nonobstant que l’Algérie célèbre le 6e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, a-t-on appris dimanche à Oran de l'écrivaine.

Cette oeuvre littéraire a été éditée à la maison d’édition «Maher» d’El Eulma (Sétif) après une première édition, cette année, à la maison d’édition «El Mouataz» de Amman (Jordanie), a indiqué la romancière qui est aussi journaliste à Oran. Ce roman décrit l'amour de la patrie et la loyauté envers elle, le despotisme de l'occupant français et les souffrances des habitants d'un village dans l'Est algérien infligées par un colonel français, connu pour sa cruauté et sa brutalité, venu dans un hameau pour y construire un camp de détention et de torture, détruit par un jeune fidai épris de liberté, a résumé la romancière.

Nadia Boukhelat a adopté un style narratif simple dominé par le caractère romantique, ce qui permet au lecteur d'interagir avec les événements tragiques survenus dans ce village. Cette oeuvre est la seconde du genre de l'écrivaine après son roman Une femme en cendres qui a remporté le premier prix au festival «Hamsa» des arts et des lettres en Egypte en 2015. La romancière est actuellement sur un nouveau roman intitulé Ultraviolet, en plus de la publication d'un ensemble de récits

intitulé Joueuse de mandoline.

Son récit Le sang de Mériem a décroché la première place au concours littéraire national organisé à l’occasion du colloque national Choumouaa la tantafi (Les bougies qui ne s’éteignent pas) par la maison de la culture «Zeddour-Brahim Belkacem» d’Oran en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya.

La romancière Nadia Boukhalat comptabilise une carrière de 15 années de journalisme. Elle a publié des poèmes, des nouvelles et des récits en arabe et français dans les pages de nombreux quotidiens locaux et nationaux dans les années 1980 et 1990.