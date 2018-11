Grand angle : « Cela doit cesser »

Alors que les combats meurtriers font toujours rage dans la ville portuaire de Hodeina, le chef de la diplomatie américaine a évoqué dans un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, le dossier yéménite. Et de nouveau, Mike Pompeo a appelé à la «fin des hostilités» selon la porte-parole du département d'Etat. Il a aussi demandé que «toutes les parties viennent à la table pour négocier une solution pacifique au conflit». Cette insistance à vouloir mettre un terme au conflit est de bon augure. Elle laisse entrevoir un proche dénouement. Et force est d’espérer que cet épilogue, attendu et auquel œuvre l’ONU depuis des années en vain en dépit de toute l’énergie déployée par les envoyés spéciaux nommés pour parvenir à un accord de paix entre les protagonistes, semble enfin proche. Déjà fin octobre, le ton ferme du secrétaire américain à la Défense James Mattis à l’égard des belligérants les exhortant à cesser les hostilités et à ouvrir des négociations d'ici trente jours a été perçu comme le signe d’un changement de position qui ne pouvait que laisser entrevoir le début d’une fin souhaitée par l’ensemble de la communauté internationale au regard des conséquences humanitaires dramatiques de ce conflit sur la population yéménite . «Nous appelons toutes les parties, les Houthis et la coalition arabe, à se rencontrer en Suède en novembre et parvenir à une solution. Pas pour discuter de problèmes annexes comme la durée des discussions ou la taille de la table autour de laquelle ils vont se rencontrer» avait-il ainsi déclaré. Et de poursuivre : «Cela doit cesser, nous devons remplacer le combat par le compromis. (…) nous voulons voir tout le monde autour d'une table de négociations sur la base d'un cessez-le-feu, d'un retrait de la frontière, et d'un arrêt des bombardements. Cela permettra à l'envoyé spécial de l'ONU Martin Griffith de les réunir pour mettre un terme à cette guerre. C'est le seul moyen de résoudre ce conflit. Nous devons avancer vers un processus de paix et nous ne pouvons pas repousser cela à plus tard, nous devons faire cela dans les trente jours, ce conflit a assez duré (…)», avait-il affirmé. En haussant le ton et en déclinant la feuille de route de ces prochaines négociations, Washington balise le terrain et semble ne laisser aucune marge de manœuvre aux belligérants et autres acteurs de ce conflit, tenus dès leur prochaine rencontre sous l’égide de l’ONU de mettre un terme à leurs différends. Ce qui certain c’est que cette implication des USA aura aussi valeur de test quant à leur capacité à influer d’une manière ou d’une autre sur le cours de l’histoire.

Nadia K.