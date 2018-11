Balkans : Entre Belgrade et Pristina le torchon brûle

Les Balkans se crispent et les vieux démons se réveillent. Entre la Serbie et le Kosovo la guerre des mots et les accusations fusent des deux côtés. Le passé douloureux semble refaire surface et les rancœurs ataviques survivent toujours. Depuis quelques semaines, les deux parties s’accusent mutuellement de chercher à «déstabiliser la région». Il faut dire qu’entre Belgrade et Pristina, les dossiers litigieux ne manquent pas. A commencer par le tracé des frontières entre les deux pays objet de discussion "difficiles", selon le président kosovar, Hashim Thaçi, après avoir rencontré dernièrement son homologue serbe à Bruxelles pour tenter de relancer la normalisation des relations entre les deux capitales.

Même si pour certains analystes et capitales occidentales le tracé ne reposera sur aucune configuration ethnique, ni sur un transfert de population, il n’en demeure pas moins que certains commentaires avancent la possibilité d’échanger une région du nord du Kosovo peuplée majoritairement de Serbes contre une région du sud de la Serbie peuplée majoritairement d'Albanais. Cette hypothèse a suscité des inquiétudes, à la fois en interne et chez certains Occidentaux. L'Allemagne et la Grande-Bretagne y sont hostiles, arguant d'un risque de déstabilisation pour toute la région. Autre aspect qui a suscité la colère du président serbe Aleksandar Vucic, la volonté de Pristina de se doter de sa propre armée. Jeudi, le Kosovo a fait un premier pas, dix ans après avoir déclaré son indépendance, malgré l'opposition farouche de sa minorité serbe et de la Serbie. Depuis la fin de la guerre (1998-1999), les forces internationales conduites par l'OTAN sont chargées de la sécurité au Kosovo. Plus de 4.000 soldats de la KFOR sont actuellement stationnés dans ce territoire, dont l'indépendance a été reconnue par plus de 110 pays, mais pas par la Serbie, qui le considère encore comme sa province méridionale.

A Belgrade, le ministre serbe de la défense, Aleksandar Vulin, a déclaré que l'établissement d'une armée du Kosovo serait «une menace pour la paix», visant à «menacer la Serbie et les Serbes». «Il ne saurait y avoir une autre force armée au Kosovo que la KFOR aussi longtemps que la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU (qui a mis fin à la guerre) est en place», a ajouté M. Vulin. L'OTAN avait fait savoir auparavant qu'elle préférerait la transformation de la KSF en armée par la voie constitutionnelle. Selon la proposition du gouvernement kosovar, la KSF serait transformée dans les années à venir en une armée forte de 5.000 soldats et 3.000 réservistes. Cependant, il est très peu probable de voir la tension entre les deux pays dégénérer en un conflit fratricide. Au même moment, le président Aleksandar Vucic, a fait l’éloge de son armée lors d'importantes manœuvres organisées à l'occasion du centenaire de l'Armistice de 1918. Le Kosovo fait de sa reconnaissance par Belgrade une condition à tout accord. Or, la Serbie inscrit dans sa constitution sa tutelle sur son ancienne province albanaise. Aucun responsable politique de premier plan n'y évoque publiquement une reconnaissance. De nombreux Serbes considèrent le Kosovo comme leur berceau national et religieux, la "Jérusalem serbe" comme la décrit le ministre des Affaires étrangères Ivica Dacic. Toutefois, selon un sondage récent, un quart des citoyens serbes sont désormais convaincus que le Kosovo est perdu. Et même si le conflit armé n’est pas admis, la guerre commerciale empoisonne déjà les relations. La décision de Pristina d’augmenter de 10% les taxes d'importation sur les produits serbes, en rétorsion aux efforts diplomatiques déployés par Belgrade pour faire barrage à une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, fit grincer des dents. Pour Belgrade cette décision "dévastatrice" "a été pensée pour déstabiliser davantage la région et elle n'a rien à voir avec les relations économiques entre Serbes et Albanais".

M. T.