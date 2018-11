Agression israélienne à Ghaza : L’escalade ?

Une opération des forces spéciales d’occupation israéliennes à Ghaza s'est conclue dimanche par la mort d'un officier et de sept Palestiniens, menaçant les efforts menés depuis des mois pour empêcher une nouvelle guerre dans l'enclave. La mort d'un lieutenant-colonel israélien et de plusieurs membres des combattants du Hamas, dont un commandant local, ainsi que le retour prématuré de Paris du Premier ministre Benjamin Netanyahu confèrent une acuité accrue aux évènements de dimanche soir. Même si l'Etat hébreu et le mouvement Hamas ont, à plusieurs reprises ces derniers mois, paru proches d'un quatrième conflit en dix ans, le calme est revenu au moins provisoirement hier matin dans et autour du territoire éprouvé par un blocus israélien dénoncé par l’ensemble de la communauté internationale et autres organisations humanitaires. L'officier, dont l'identité n'a pas été divulguée officiellement, est le deuxième soldat israélien tué depuis l’escalade israélienne dans Ghaza fin mars. Au moins 228 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, principalement lors de manifestations et de heurts avec l'armée le long de la frontière, dans le cadre de «la marche du retour» mais aussi dans des frappes aveugles israéliennes. Les violences de dimanche soir sont survenues suite à une incursion des forces spéciales israéliennes dans l’enclave palestinienne pour y mener des opérations de renseignement de capture et d’assassinats de résistants palestiniens et autres activistes des brigades Ezzedine al-Qassam et du Jihad islamique.

M. T.