Combats meurtriers à Hodeïda : Washington, Londres et Paris haussent le ton

Des combats particulièrement meurtriers faisaient rage hier dans la ville portuaire de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen, au moment où Washington, Londres, Paris et l'ONU font pression sur l'Arabie saoudite, pour que la coalition qu'elle commande dans ce pays cesse les hostilités.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a mis en garde contre les conséquences "catastrophiques" d'une éventuelle destruction du port de Hodeida, point d'entrée de plus des trois-quarts des importations et de l'aide humanitaire internationale dans le pays en guerre. Au moins 111 rebelles, 32 loyalistes et 7 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures dans ces affrontements dans la région, dont certains se déroulent dans des quartiers résidentiels de Hodeida, ont indiqué hier des sources militaires et hospitalières. Ce bilan a été donné alors que les rebelles Houthis, opposent une farouche résistance à la progression des forces progouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite et réussissent à la ralentir, a admis une source militaire loyaliste. Le chiffre de 32 combattants loyalistes tués en moins de 24 heures est le plus élevé depuis le début de cette phase de l'offensive sur Hodeida, il y a 12 jours. Une source de la coalition anti rebelles a indiqué que les Houthis avaient repoussé une tentative majeure d'avancée loyaliste en direction du port. La coalition a de son côté visé les rebelles avec de multiples frappes aériennes, selon des sources militaires loyalistes. M. Guterres, a aussi rappelé que le Yémen se trouve déjà dans une situation humanitaire "désastreuse". Il a réitéré un appel pressant à "l'arrêt des combats".



Les Occidentaux montent au créneau



Avec au moins 593 morts depuis le 1er novembre (461 rebelles, 125 loyalistes et 7 civils), selon des sources militaires et hospitalières, l’offensive de Hodeida exaspère la communauté internationale. L'Arabie saoudite a déjà été vivement critiquée pour des "bavures" à répétition ayant fait des centaines de victimes civiles lors de frappes aériennes depuis 2015 au Yémen. Tour à tour, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et son homologue britannique Jeremy Hunt ainsi que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont estimé que le temps de la négociation était venu pour le Yémen. Lors d'un entretien dimanche avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, également ministre de la Défense, M. Pompeo a explicitement appelé à "la fin des hostilités" au Yémen, demandant que "toutes les parties viennent à la table pour négocier une solution pacifique au conflit". L'administration américaine de Donald Trump, visiblement sous la pression du Congrès, a confirmé l'annonce samedi par Ryad que la coalition sous commandement saoudien au Yémen allait désormais effectuer elle-même le ravitaillement en vol de ses avions, assuré jusqu'ici par les Etats-Unis. De son côté, M. Hunt a évoqué le coût humain "incalculable" du conflit yéménite, estimant que sa résolution passe par une solution "politique".

Le ministre britannique, qui devait être reçu au plus haut niveau lundi en Arabie saoudite, est favorable à une "nouvelle action" au Conseil de sécurité pour soutenir les efforts du médiateur de l'ONU au Yémen Martin Griffiths qui cherche à organiser un nouveau round de négociations "d'ici la fin de l'année". La France a, quant à elle, exhorté hier la "communauté internationale" à "arrêter les frais" de ce conflit meurtrie. "Il faut que la communauté internationale dise ça suffit. C'est ce que disent les Etats-Unis, c'est ce que nous disons, c'est ce que disent les Britanniques", a déclaré le chef de la diplomatie française sur la chaîne de télévision France 2. Soulignant la tenue prochaine d'une réunion "importante" sur le Yémen en Suède, annoncée mais toujours sans date fixe. "Il n'y aura pas de vainqueur dans cette guerre tout en qualifiant ce conflit de "sale guerre".

M. T. et Agences