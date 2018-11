Médias : Le Ministre de la justice dénonce des « Manœuvres immorales »

La cellule de communication du ministère de la Justice nous a fait parvenir le texte du démenti de M. Tayeb Louh à propos de ses «prétendues excuses à M. Ouyahia» dont certains titres, comme le quotidien El Khabar, en ont fait l’écho.

Ici le texte intégral du démenti.

«Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, dément catégoriquement les allégations publiées dans certains journaux notamment le quotidien El Khabar dans son édition du 11 novembre 2018, sous le numéro 9.045 dans ses pages 1 et 3 sous le titre «Louh présente ses excuses à Ouyahia». M. Tayeb Louh regrette fortement le manquement aux règles d'éthique et de déontologie dont à fait preuve l'auteur de l'article sus cité, basées sur la vérification de l'information et le retour à la source avant publication.

Le garde des Sceaux s'interroge d'ailleurs sur l'origine de ces manœuvres immorales tout en considérant de telles pratiques comme de la désinformation de l'opinion publique et une atteinte à la crédibilité de ce même quotidien.

Le garde des Sceaux insiste sur la nécessité de s'astreindre au devoir de vérité avec les Algériennes et les Algériens particulièrement lorsqu'il s'agit des droits et des libertés fondamentales et de la dignité des Algériennes et des Algériens.

Aussi et en vertu des articles 100, 101, 102, 103, 104, 105 de la loi organique du 12/05 du 12/01/2012 portant code de l'information, il est demandé au directeur du quotidien El Khabar de procéder à la publication du présent démenti dans les formes et les délais définit par la loi précitée.»