Coalition présidentielle : le RND désigne ses représentants au sein de la cellule de coordination

Le Rassemblement national démocratique (RND) a désigné MM. Sedik Chihab et Mustapha Massi pour représenter le parti au sein de la cellule de coordination de la coalition de soutien à M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, en prévision de la prochaine présidentielle, a indiqué samedi dernier un communiqué de cette formation politique. "Le secrétaire général du RND, M. Ahmed Ouyahia, a désigné MM. Sedik Chihab et Mustapha Massi, membres du Bureau national, pour représenter le parti au sein de la cellule de coordination de la coalition de soutien à M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République", a précisé le communiqué.

La cellule de coordination est l'organe exécutif de la coalition présidentielle, présidée par les chefs des quatre partis, à savoir le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), Tajamoua Al Djazair (TAJ) et le Mouvement Populaire Algérien (MPA).

A noter qu'il a été convenu de désigner deux membres dirigeants pour chaque parti pour former la cellule de coordination de cette coalition qui devra tenir sa première réunion le dimanche 18 novembre 2018 au siège du FLN, a conclu la même source.